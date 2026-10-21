Negueruela acusa a Prohens de «fracasar» en vivienda con ocho años de inactividad de Pedro Sánchez a sus espaldas

El portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de «hacer perder tres años y medio a la sociedad» con sus políticas «fracasadas» y «promesas incumplidas». El «fracaso» que ha subrayado con más énfasis es el de la vivienda. Y lo hace tras ocho años de inacción en la materia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así ha arrancado el socialista su intervención en la segunda jornada del Debate de Política General, en el que ha subrayado que la presidenta «promete, miente y engaña a la ciudadanía».

En concreto, ha reprochado a la presidenta que no se haya subido finalmente el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ni puesto en marcha un impuesto a los coches de alquiler, tal y como anunció en el Debate de Política General de 2024.

Negueruela se ha centrado en el turismo, señalando que Prohens «será la presidenta de los 20 millones de turistas, sin valentía ni palabra», así como en el coste de la vida y de la vivienda, temas que, a su entender, «no quiere ver» y de los que «no habló» en su discurso.

Vivienda

El socialista ha reclamado a la presidenta una «rectificación» en sus políticas de vivienda, al considerar que se ha constatado que «han sido un fracaso». «Los que pagaban 800 euros de alquiler en 2023 hoy pagan 1.500 euros; esta es la gestión de sus políticas», ha dicho.

A su juicio, la presidenta expuso la realidad de la sociedad de Baleares que «no tiene preocupaciones y que vive sin mirar si llega a fin de mes». «Dibujó unas Baleares de la gente como ustedes», ha sostenido.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de «cumplir con las inmobiliarias y los fondos buitre». «Para ellos su palabra sí que vale», ha añadido, a la vez que le ha preguntado: «¿Para quién es la vivienda, para Airbnb o para los ciudadanos?»

Negueruela ha vuelto a pedir la declaración del archipiélago como zona tensionada para limitar el precio del alquiler y ha propuesto prohibir la compra de vivienda a fondos buitre y a no residentes en Baleares.

«¿Usted sabe cuánto cobra un joven?», ha preguntado, afirmando que «ningún joven puede pagar ninguna hipoteca, con o sin impuestos», en referencia a la eliminación de impuestos en la compra de la primera vivienda para menores de 36 años que anunció Prohens este martes.