Los registros contables de las cuentas públicas del Govern balear de 2015 a 2023, bajo el mandato de Francina Armengol (PSOE), reflejan pagos de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) a Público, elDiario.es y El Plural, al margen de las partidas generales de publicidad institucional del Govern. El 74% de estos fondos se concentró en 2023, año de las elecciones autonómicas. La gestión del entonces conseller de Turismo, Iago Negueruela, exige explicaciones sobre los criterios y procedimientos utilizados para destinar dinero público a estas cabeceras.

La polémica sobre el reparto de la publicidad institucional en Baleares tiene un antecedente que el PSOE parece empeñado en pasar por alto. Durante los gobiernos de Francina Armengol, y bajo la responsabilidad política de Iago Negueruela en el área turística, se destinaron recursos públicos de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) a determinados medios de comunicación.

Y hay una cuestión fundamental que debe quedar clara: estos 130.545,51 euros no corresponden al reparto general de publicidad institucional del Govern, sino a partidas vinculadas a la AETIB, un organismo público del ámbito turístico autonómico. Se trata de una vía de gasto diferenciada de las campañas generales de comunicación institucional del Ejecutivo balear.

Por tanto, no se puede mezclar una cosa con la otra ni utilizar el actual debate sobre la distribución de publicidad institucional para ocultar cómo se utilizaron los recursos de la Agencia durante la etapa socialista. Los registros contables del periodo 2015-2023, con importes sin IVA, reflejan que Público, elDiario.es y El Plural recibieron conjuntamente 130.545,51 euros procedentes de estas partidas.

El desglose es significativo:

Público: 56.569,36 euros. Recibió 10.000 euros en 2017; 8.059 euros en 2018; 7.310,40 euros en 2021; 6.500 euros en 2022 y 24.699,96 euros en 2023.

Recibió 10.000 euros en 2017; 8.059 euros en 2018; 7.310,40 euros en 2021; 6.500 euros en 2022 y 24.699,96 euros en 2023. elDiario.es: 42.850,55 euros. De ellos, 1.528,24 euros corresponden a 2022 y 41.322,31 euros a 2023.

De ellos, 1.528,24 euros corresponden a 2022 y 41.322,31 euros a 2023. elDiario.es/Baleares: 2.200 euros adicionales. Se distribuyeron en 800 euros durante 2022 y 1.400 euros en 2023.

Se distribuyeron en 800 euros durante 2022 y 1.400 euros en 2023. El Plural: 28.925,60 euros. El importe se abonó íntegramente durante 2023.

El dato más llamativo es que 96.347,87 euros se concentraron en 2023, coincidiendo con el año de las elecciones autonómicas. Es decir, aproximadamente el 74 % del importe total contabilizado para estas cabeceras durante todo el periodo analizado se registró en el último ejercicio de la legislatura.

La pregunta que debe responder el socialista Iago Negueruela es cómo se seleccionaron estos medios, qué procedimiento se utilizó para contratar sus servicios, quién autorizó las operaciones y qué contraprestación recibió la Administración a cambio de cada euro desembolsado.

Sí, como se sostiene, fueron adjudicaciones directas, los expedientes deben permitir comprobarlo: quién tomó las decisiones, con qué justificación y al amparo de qué procedimiento contractual. No basta con presentar los pagos como simples gastos de promoción turística.

Lo que tampoco puede hacerse es confundir estas partidas de la AETIB con el presupuesto ordinario de publicidad institucional del Govern. Son conceptos presupuestarios y canales de contratación que deben analizarse separadamente para conocer el volumen real de recursos públicos destinados a cada medio.

La cuestión adquiere todavía más relevancia cuando el PSOE cuestiona ahora el reparto de publicidad institucional que realiza el actual Govern. Los socialistas reclaman explicaciones sobre los criterios de audiencia y difusión, pero todavía tienen que dar las suyas sobre la gestión de los fondos públicos de la AETIB durante sus años de gobierno.

Antes de dar lecciones sobre cómo debe distribuirse la publicidad institucional, el PSOE debería explicar cómo se repartía el dinero de la Agencia de Turismo cuando Iago Negueruela tenía responsabilidades sobre el área.

A este episodio se suma el precedente de los 40 Music Awards de 2021, organizados por el Grupo Prisa en Palma. Según publicó OKBALEARES, la Agencia Balear de Turismo contrató con la Cadena SER una aportación de 1,2 millones de euros para financiar el evento. Una operación que también generó controversia por la utilización de recursos vinculados al Impuesto de Turismo Sostenible, la conocida ecotasa.

La Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares debe poder explicar con transparencia el conjunto de sus contrataciones publicitarias y promocionales, especialmente aquellas realizadas durante la legislatura de Armengol. Los ciudadanos tienen derecho a conocer quién recibió el dinero, qué servicios prestó, cómo se seleccionaron los destinatarios y qué retorno obtuvo la Administración.

El PSOE no puede exigir transparencia para el dinero que reparte el actual Govern y eludir las explicaciones sobre los fondos que gestionó cuando estaba en el poder. La transparencia no puede funcionar a conveniencia de quien gobierna ni convertirse en una exigencia selectiva contra el adversario político.

Los 130.545 euros de la AETIB son una cuestión distinta de la publicidad institucional general del Govern. Y precisamente por eso merecen una explicación específica: quién decidió destinar ese dinero, mediante qué procedimientos y por qué esos medios fueron los beneficiarios.