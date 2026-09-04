Jesulín de Ubrique recuerda su accidente de tráfico: «Lo que 5.000 toros no me han hecho, el coche me lo hizo en menos de 10 segundos»

Los toreros ponen su vida en juego cada vez que se enfrentan a un toro en la plaza, conscientes de que cualquier percance puede tener graves consecuencias. Sin embargo, en el caso de Jesulín de Ubrique, no fue una cornada la que estuvo a punto de costarle la vida, sino un grave accidente de tráfico que marcó uno de los episodios más delicados de su vida.

Todo ocurrió el 3 de septiembre de 2001, cuando Jesulín se encontraba regresando a su finca gaditana de Ambiciones tras disfrutar de una jornada de cacería en la Sierra de Huelva. Estaba sentado en el asiento del copiloto del coche en el que viajaba cuando, de repente, salió disparado. El impacto fue tal, que permaneció una hora bajo el coche y tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia. Como consecuencia, sufrió un traumatismo craneofacial, la fractura de seis costillas, una de ellas le perforó el pulmón y cinco vértebras dañadas, aunque, por suerte, sin lesiones en la médula espinal. Es por ello por lo que permaneció ingresado durante más de un mes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, una etapa en la que llegó a perder 17 kilos.

Han pasado 25 años desde entonces y, a día de hoy, Jesulín todavía recuerda aquel accidente como uno de los peores momentos de su vida. Ha sido en el programa Seguridad Vital de La 2 donde el diestro ha vuelto a hablar de nuevo, junto al periodista Carlos García, sobre cómo sucedió todo. «Iba sin el cinturón, estaba lloviendo, era de noche y el coche se fue… El chófer no controló. Yo lo que escuchaba era pla, pla, pla… golpes. Perdí la noción y cuando vuelvo en mi no me podía mover y me costaba respirar. ¿Cuál era el problema? Que tenía un coche de 2.800 kilos encima», contaba.

Añadía que estaba lloviendo, que era de noche y que, según le contaron, salió disparado unos 20 metros fuera del asfalto y que, detrás suya, fue el coche con sus cuatro ruedas. «Fueron dos segundos en los que se me pasó mi vida por delante. Cuando levantaron el coche, me volvió a llegar el aire y volví. Me pegaron un tirón, me sacaron, pero, por lo visto, se volvió a resbalar el coche y me pegó de la cintura para abajo… Ya llegó más gente, la Guardia Civil… y siempre recordaré a la persona que me estaba alumbrando con la linterna, que decía: ‘Por favor, sacadlo, que está agonizando’», narraba.

Para terminar, Jesulín confesaba que, sin duda, aquel suceso fue «el momento más duro» de su vida. «Estuve a punto de quedarme tetrapléjico. Lo que a mí 5.000 toros no me han hecho, el coche me lo hizo en menos de 10 segundos», concluía. Además, aprovechaba su intervención en el espacio televisivo para hacer hincapié en la importancia que tiene utilizar el cinturón de seguridad.