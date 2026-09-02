Los peluqueros coinciden en el truco para pelos secos y apagados: «Aportar una fina película que suavice la fibra, controle el frizz y devuelva luminosidad”
Las nuevas formas de cuidar el cabello buscan combinar eficacia, practicidad y tratamientos adaptados
Su uso puede facilitar el peinado, aportar hidratación y ayudar a mantener el cabello protegido durante el día
Son tratamientos capilares diseñados para aplicarse sobre el cabello y no retirarse posteriormente con agua
Cuidar el pelo es fundamental para mantenerlo saludable, hidratado y con un aspecto cuidado. Ahora bien, el cabello está expuesto diariamente al sol, la contaminación, el calor de secadores y planchas, además de los efectos de tinturas y tratamientos químicos. Por eso, las rutinas capilares han evolucionado y hoy existen alternativas que permiten proteger y nutrir la fibra capilar de una manera práctica. Los expertos coinciden en aplicar el truco para pelos secos y apagados.
Las nuevas formas de cuidar el cabello buscan combinar eficacia, practicidad y tratamientos adaptados a las necesidades específicas de cada tipo de pelo. Entre ellas se destacan los productos leave-in o sin aclarado para el pelo, formulados para permanecer en el cabello después de su aplicación. Redken destaca que el leave-in es un tratamiento capilar que se aplica después del lavado y no se enjuaga, lo que permite que sus ingredientes activos actúen durante más tiempo. Su uso puede facilitar el peinado, aportar hidratación y ayudar a mantener el cabello protegido durante el día, sin necesidad de incorporar pasos complicados a la rutina. A diferencia de los productos tradicionales que se aplican durante la ducha y luego se retiran con agua, los leave-in permanecen sobre la fibra capilar y continúan actuando después de la rutina de lavado. Además, existen fórmulas para diferentes necesidades: para pelos secos, rizado, teñido, dañado, fino o con frizz.
El truco para pelos secos y apagados
¿Qué son los productos leave-in o sin aclarado para el pelo?
Son tratamientos capilares diseñados para aplicarse sobre el cabello y no retirarse posteriormente con agua. «Es una solución efectiva para quienes buscan cuidar su cabello sin sumar complejidad a su rutina», asegura Redken. Pueden presentarse en diferentes formatos, como cremas, sprays, aceites, sérums, lociones o acondicionadores sin aclarado.
Su principal función es aportar beneficios específicos al cabello durante el tiempo que permanece aplicado. Dependiendo de su composición, un leave-in puede ayudar a hidratar, suavizar, reparar pelos secos, desenredar, controlar el frizz, facilitar el peinado o proteger frente a determinadas agresiones externas.
A diferencia de un acondicionador convencional, que normalmente se utiliza durante el lavado y se enjuaga, el producto sin aclarado permanece en el pelo. Por eso, es importante elegir una fórmula adecuada para el tipo de cabello y utilizar una cantidad que no lo deje pesado o con aspecto graso.
Las características de los productos leave-in o sin aclarado
No necesitan aclarado
Se aplican después del lavado y permanecen en el cabello, lo que permite simplificar la rutina capilar.
Aportan hidratación
Algunas fórmulas contienen ingredientes acondicionadores y humectantes que ayudan a mejorar la sensación de suavidad y flexibilidad del pelo.
Facilitan el desenredado
Pueden reducir la fricción entre los cabellos y hacer más sencillo el cepillado, especialmente cuando el pelo está húmedo.
Ayudan a controlar el frizz
Determinados productos están formulados para disminuir la apariencia de cabello encrespado y mejorar su aspecto.
Favorecen el peinado
Algunos leave-in ayudan a definir ondas y rizos o facilitan el modelado del cabello liso. La experta Sofía Black asegura que para el cabello fino, pelos secos o texturas onduladas suele ser mejor opción un acondicionador leave in. Son más ligeros y añaden menos peso.
Pueden ofrecer protección térmica
Existen productos sin aclarado específicamente formulados para utilizar antes del secador, la plancha o las herramientas de styling. Es importante comprobar que el producto indique expresamente esta función.
Se adaptan a distintos tipos de pelo
Hay alternativas para cabello seco, fino, rizado, teñido, decolorado, dañado o con tendencia al frizz.
El paso a paso para colocarse productos leave-in
- Lavar el cabello. Comenzar con la rutina habitual de lavado utilizando productos adecuados para las características del pelo.
- Retirar el exceso de agua. Después del lavado, secar suavemente con una toalla, sin frotar de manera brusca. El leave-in puede aplicarse sobre el cabello húmedo, salvo que las indicaciones del producto señalen otra cosa.
- Aplicar una pequeña cantidad. Colocar el producto en las manos y distribuirlo primero entre las palmas. Es preferible comenzar con poca cantidad y añadir más si fuera necesario.
- Distribuir de medios a puntas. Extender el producto principalmente sobre las zonas que necesitan mayor acondicionamiento. Evitar aplicar demasiado producto directamente sobre las raíces, especialmente en cabellos finos o con tendencia grasa.
- Desenredar. Utilizar los dedos o un peine de dientes anchos para distribuir el producto de manera uniforme y eliminar los nudos con suavidad.
Consejos para usar productos leave-in o sin aclarado
- Elegir el producto según el tipo de cabello. Un pelo fino puede necesitar una fórmula ligera, mientras que los pelos secos o muy rizados puede beneficiarse de texturas más nutritivas.
- No excederse con la cantidad. Utilizar demasiado producto no necesariamente mejora sus resultados y puede dejar el cabello pesado, apelmazado o con residuos.
- Leer las indicaciones del envase. Cada fórmula tiene recomendaciones específicas sobre cantidad, frecuencia y forma de aplicación.
- Aplicarlo de manera uniforme. Distribuir el producto correctamente ayuda a evitar zonas sobrecargadas y otras sin tratamiento.