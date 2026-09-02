Los peluqueros coinciden en el truco para pelos secos y apagados: «Aportar una fina película que suavice la fibra, controle el frizz y devuelva luminosidad”

Cuidar el pelo es fundamental para mantenerlo saludable, hidratado y con un aspecto cuidado. Ahora bien, el cabello está expuesto diariamente al sol, la contaminación, el calor de secadores y planchas, además de los efectos de tinturas y tratamientos químicos. Por eso, las rutinas capilares han evolucionado y hoy existen alternativas que permiten proteger y nutrir la fibra capilar de una manera práctica. Los expertos coinciden en aplicar el truco para pelos secos y apagados.

Las nuevas formas de cuidar el cabello buscan combinar eficacia, practicidad y tratamientos adaptados a las necesidades específicas de cada tipo de pelo. Entre ellas se destacan los productos leave-in o sin aclarado para el pelo, formulados para permanecer en el cabello después de su aplicación. Redken destaca que el leave-in es un tratamiento capilar que se aplica después del lavado y no se enjuaga, lo que permite que sus ingredientes activos actúen durante más tiempo. Su uso puede facilitar el peinado, aportar hidratación y ayudar a mantener el cabello protegido durante el día, sin necesidad de incorporar pasos complicados a la rutina. A diferencia de los productos tradicionales que se aplican durante la ducha y luego se retiran con agua, los leave-in permanecen sobre la fibra capilar y continúan actuando después de la rutina de lavado. Además, existen fórmulas para diferentes necesidades: para pelos secos, rizado, teñido, dañado, fino o con frizz.

El truco para pelos secos y apagados

¿Qué son los productos leave-in o sin aclarado para el pelo?

Son tratamientos capilares diseñados para aplicarse sobre el cabello y no retirarse posteriormente con agua. «Es una solución efectiva para quienes buscan cuidar su cabello sin sumar complejidad a su rutina», asegura Redken. Pueden presentarse en diferentes formatos, como cremas, sprays, aceites, sérums, lociones o acondicionadores sin aclarado.

Su principal función es aportar beneficios específicos al cabello durante el tiempo que permanece aplicado. Dependiendo de su composición, un leave-in puede ayudar a hidratar, suavizar, reparar pelos secos, desenredar, controlar el frizz, facilitar el peinado o proteger frente a determinadas agresiones externas.

A diferencia de un acondicionador convencional, que normalmente se utiliza durante el lavado y se enjuaga, el producto sin aclarado permanece en el pelo. Por eso, es importante elegir una fórmula adecuada para el tipo de cabello y utilizar una cantidad que no lo deje pesado o con aspecto graso.

Las características de los productos leave-in o sin aclarado

No necesitan aclarado

Se aplican después del lavado y permanecen en el cabello, lo que permite simplificar la rutina capilar.

Aportan hidratación

Algunas fórmulas contienen ingredientes acondicionadores y humectantes que ayudan a mejorar la sensación de suavidad y flexibilidad del pelo.

Facilitan el desenredado

Pueden reducir la fricción entre los cabellos y hacer más sencillo el cepillado, especialmente cuando el pelo está húmedo.

Ayudan a controlar el frizz

Determinados productos están formulados para disminuir la apariencia de cabello encrespado y mejorar su aspecto.

Favorecen el peinado

Algunos leave-in ayudan a definir ondas y rizos o facilitan el modelado del cabello liso. La experta Sofía Black asegura que para el cabello fino, pelos secos o texturas onduladas suele ser mejor opción un acondicionador leave in. Son más ligeros y añaden menos peso.

Pueden ofrecer protección térmica

Existen productos sin aclarado específicamente formulados para utilizar antes del secador, la plancha o las herramientas de styling. Es importante comprobar que el producto indique expresamente esta función.

Se adaptan a distintos tipos de pelo

Hay alternativas para cabello seco, fino, rizado, teñido, decolorado, dañado o con tendencia al frizz.

El paso a paso para colocarse productos leave-in

Lavar el cabello. Comenzar con la rutina habitual de lavado utilizando productos adecuados para las características del pelo. Retirar el exceso de agua. Después del lavado, secar suavemente con una toalla, sin frotar de manera brusca. El leave-in puede aplicarse sobre el cabello húmedo, salvo que las indicaciones del producto señalen otra cosa. Aplicar una pequeña cantidad. Colocar el producto en las manos y distribuirlo primero entre las palmas. Es preferible comenzar con poca cantidad y añadir más si fuera necesario. Distribuir de medios a puntas. Extender el producto principalmente sobre las zonas que necesitan mayor acondicionamiento. Evitar aplicar demasiado producto directamente sobre las raíces, especialmente en cabellos finos o con tendencia grasa. Desenredar. Utilizar los dedos o un peine de dientes anchos para distribuir el producto de manera uniforme y eliminar los nudos con suavidad.

Consejos para usar productos leave-in o sin aclarado