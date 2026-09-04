Un inversor inmobiliario avisa de lo que va a ocurrir en 2027: «No te sorprendas si te cierran la cuenta bancaria de un día para otro»

El experto en inversiones Juan Di Salvo ha publicado un vídeo en las redes sociales sobre un peligro que puede afectar a partir del próximo 1 de enero a los ciudadanos que tengan una cuenta en un banco extranjero. Según este influencer económico, una nueva norma de la Unión Europea prohibirá a los bancos extranjeros ofrecer sus servicios a clientes europeos si no tienen una sucursal física en el país de donde sea originario este ciudadano de la UE. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los futuros cierres de cuentas bancarias.

Un inversor inmobiliario ha avisado sobre una nueva norma de la Unión Europea que entrará en vigor el 11 de enero de 2027 y que muchas personas desconocen. Esto podría afectar solo a los ciudadanos que tengan cuentas, depósitos o contratados otros servicios en bancos extranjeros que no cuentan con una sucursal física en el país de origen de este ciudadano. Según el caso específico, este experto en economía avisa de que una cuenta se podría cerrar de un día para otro.

El aviso de este inversor para 2027

«No te sorprendas si en el 2027 te cierran la cuenta bancaria de un día para otro», comienza diciendo en un vídeo en el que avisa a los ciudadanos sobre esta nueva normativa de la Unión Europea que afecta a los bancos extracomunitarios que están fuera de la Unión Europea y que otorgan créditos, cargan depósitos o emiten otras garantías sin ajustarse a los marcos legales que rigen en la Unión Europea.

@disalvojuan Esto les trae una nueva responsabilidad y riesgo a los bancos extranjeros para con los residentes europeos. Los mismos deberan poner en la balanza si vale la pena tener esas cuentas abiertas. ♬ original sound – Juan Di Salvo

«Esto afecta a todos los residentes europeos porque a partir del 11 de enero de 2027 empieza a regir una nueva ley de la Unión Europea», dice este experto económico, que acto seguido hace mención a lo que significa esta ley y los problemas en los que pueden incurrir los bancos extranjeros que no se ajusten a las normativas que marca la UE.

«Prohíbe a bancos extranjeros ofrecer sus servicios a los residentes europeos si el banco no tiene una sucursal activa en el país donde está ofreciendo el servicio», cuenta a la vez que deja claro que: «Esto no significa que el residente europeo no pueda abrir una cuenta bancaria en el exterior, pero cada vez se acerca más». Este inversor también hace una recomendación a los ciudadanos que tengan sus ahorros en un banco. «Por eso siempre le digo a los europeos que tengan su patrimonio diversificado, que tengan propiedades afuera», dice Di Salvo, «porque cada vez el control es más grande y, como corderitos, los van metiendo en el corral».

Cuidado con los ahorros

El ex banquero Pedro Muñoz de Vargas también habló recientemente en un vídeo publicado en las redes sociales sobre el concepto de que todos los ahorros estén protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que cubre 100.000 de los ahorros de un ciudadano que tenga esta cantidad o más depositada en un banco.

«Veremos el día que quiebre, a ver cuánto tardas en recuperar tus 100.000 euros», avisa en uno de esos vídeos que deja claro que, en caso de colapso bancario, este fondo «no da para cubrir ni un 10% de un baco serio hoy en día».