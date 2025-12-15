El PSOE de Sánchez acumuló en plena trama 405 cuentas bancarias ‘opacas’ con más de 600.000 euros

Coincidiendo con la trama que ha derivado en la retahíla de investigaciones por corrupción, el PSOE llegó a manejar 405 cuentas bancarias opacas, cuyos movimientos le han sido hurtados a los auditores del Estado que se encargan de fiscalizar la contabilidad de los partidos políticos. Entre esas 405 cuentas, el PSOE de Sánchez acumulaba al acabar 2020 más de 600.000 euros de dinero depositado.

Ese es el único dato de conjunto que han logrado obtener los inspectores del Tribunal de Cuentas (TCu), y no porque se lo facilitara el PSOE de Sánchez sino porque los auditores se dirigen a todas las entidades financieras que les indiquen las cuentas y saldos que tengan abiertas a nombre de los distintos partidos. Pero los inspectores del TCu, por esa opacidad, no han podido acceder a aspectos que son esenciales: las entradas y salidas de dinero en cada una de esas cuentas, es decir, los fondos manejados a través de ella; y, por tanto, tampoco han podido rastrear el origen y destino del dinero que el partido de Sánchez movió con esas cuentas bancarias.

Fueron detectadas hace poco más de un año y así lo recogieron los auditores del Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de los partidos políticos relativo a 2020. Dicho informe fue emitido y aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 27 de junio del año pasado. Por entonces, las investigaciones de la UCO sobre las tramas del PSOE ya estaban lanzadas.

Cuatro meses antes de que fuera aprobado ese informe de fiscalización, la Guardia Civil había detenido en su domicilio de Madrid al que fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos, Koldo García. Las pesquisas han acabado destapando un entramado de corrupción que se ha saldado con una multiplicidad de vías de investigación y de causas judiciales, y uno de los focos está en una posible financiación ilegal del PSOE. Las pesquisas alcanzan a varios ministerios y al gigantesco holding de empresas públicas del Estado, la SEPI.

Pedro Sánchez llegó al poder el 1 de junio de 2018, con la moción de censura contra Rajoy en la que el líder del PSOE fue aupado a la Moncloa gracias a los votos del independentismo y de los herederos políticos de ETA, la Bildu de Arnaldo Otegi.

El PSOE multiplicó las cuentas ‘opacas’

Ese año, 2018, el PSOE ya contaba con una larguísima lista de cuentas bancarias opacas, cuyos movimientos no incluyó en la contabilidad del partido y que no pudieron ser fiscalizadas por los auditores del Tribunal de Cuentas. La práctica persistió en 2019. Eso sí, fue en 2020 cuando el PSOE de Sánchez disparó estas prácticas irregulares. El 2020 fue el año del Covid, la mortífera pandemia que fue aprovechada para el amaño de millonarios contratos públicos y cobro de comisiones, objeto de una de las causas judiciales de la trama del PSOE.

No existen más informes de fiscalización de partidos sobre ejercicios contables más recientes, por lo que no hay datos oficiales del Tribunal de Cuentas que permitan conocer cómo ha evolucionado en los últimos cuatro años esa anomalía en fondos bancarios del PSOE.

En 2020, de esas 405 cuentas bancarias opacas, 295 «no aparecen contabilizadas por el PSOE» y en ellas, a finales de aquel año, había exactamente un total de 302.189,68 euros. Otras 110 eran «cuentas bancarias correspondientes a sedes territoriales, con un saldo conjunto de 400.183,18 euros, que no han sido informadas por las entidades financieras y para las que la formación [el PSOE] no ha facilitado la correspondiente conciliación», según hicieron constar los auditores del Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización.

En sólo un año, el PSOE multiplicó el manejo de fondos a través de estas cuentas no declaradas en su contabilidad oficial y, por tanto, quedaron fuera del escrutinio de los inspectores del Tribunal de Cuentas.

Según estos auditores del Estado, en 2019 el PSOE de Sánchez era titular de 232 cuentas bancarias «de las que era titular la formación política y que no aparecen contabilizadas», con un saldo conjunto de 182.389,52 euros. En 2018, año en que Sánchez llegó a La Moncloa, su partido manejó con idéntica opacidad 221 cuentas bancarias que, al acabar aquel ejercicio, sumaban un saldo de 449.338,39 euros.