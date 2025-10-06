Todas las claves del informe de la UCO que dispara las sospechas sobre la financiación ilegal del PSOE

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido el pasado viernes al Tribunal Supremo reveló que el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y su entonces asesor, Koldo García, cobraron sobres del PSOE con dinero en efectivo, dando signos de financiación ilegal dentro del partido.

Bajo el apartado «Fondos en efectivo procedentes del PSOE», los agentes del Instituto Armando señalan que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo».

Los elementos claves del informe

Este escrito, además, ha desvelado una serie de hallazgos que cuestionan la transparencia y legalidad de la gestión financiera del PSOE. Entre los aspectos más controvertidos se incluyen pagos en efectivo sin justificación documental, ingresos difíciles de rastrear y el uso de códigos para referirse al dinero: