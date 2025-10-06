El informe de la UCO acorrala a Torres: «pruebas concluyentes» de su participación en la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultimará previsiblemente esta semana un informe sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que incluye «pruebas concluyentes» de su participación en la trama de las mascarillas, según ha podido saber OKDIARIO. Torres llegó a adjudicar hasta 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión de las cuales 837.800 mascarillas eran fake de un pedido de 4,75 millones.

El documento, calificado de «inminente», podría suponer un punto de inflexión en el caso PSOE. Si el magistrado Ismael Moreno considera que existen suficientes indicios delictivos contra Torres, podría solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo mediante la correspondiente exposición razonada, dado que el ministro goza del aforamiento propio de los miembros del Gobierno.

La UCO además está elaborando un informe que indaga los manejos del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática durante la etapa en la que fue alcalde de Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria. Se investigan presuntas comisiones recibidas cuando ocupó ese cargo. Con el tiempo escalaría a presidente de Canarias y, de ahí, a ministro de Sánchez.

Preocupación en Moncloa

La posible imputación de Torres ha disparado las alarmas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo reconocen en privado que la entrada del ministro en el banquillo supondría «un torpedo en la línea de flotación» del presidente, cada vez más cercado por los casos de corrupción que salpican a su entorno más cercano.

El golpe llegaría en un momento especialmente delicado para Sánchez, debilitado tras el reciente informe patrimonial sobre José Luis Ábalos en el que la UCO documentó los sobres con el logotipo del PSOE repletos de dinero destinados al ex ministro y a Koldo García.

El propio Torres admitió en el Senado haber participado en el pago de 5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión —vinculada a la trama— por mascarillas defectuosas, tras la mediación de Koldo. Correos electrónicos internos revelan que Torres habló directamente por teléfono con el empresario Íñigo Rotaetxe en julio de 2020 para resolver problemas con certificaciones. El ministro también aparece vinculado a la negociación de la compra masiva de test COVID con Aldama antes de que fueran obligatorios para turistas.

La mentira que implica a Torres

Como adelantó OKDIARIO, Víctor de Aldama mantenía contacto directo con el entonces presidente de Canarias para cerrar negocios de material sanitario durante la pandemia. «Buenas tardes Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento, la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España, le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos. Saludos», le envió el empresario el 16 de julio de 2020. El mensaje fue entregado y leído ese mismo día a las 13:15:50 UTC.

Este whatsapp demuestra que Aldama y Torres se vieron el 15 de julio de 2020 por la tarde, contradiciendo frontalmente las afirmaciones del ministro, en las que negaba cualquier tipo de relación con el empresario. Durante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el ministro aseguró que «no le constaba» ningún tipo de reunión con Aldama.

Aldama fue especialmente contundente al describir la relación entre Torres y la trama: «Fue el mejor funcionario» para el ex ministro de Transportes [Ábalos] y su asesor, asegurando que «Koldo le ponía un mensaje y al segundo le contestaba».

«Nos ha mentido mucho»

El cerco sobre Torres se estrechó el pasado mes de enero durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo del Senado. El senador popular Fernando Martínez-Maíllo fue tajante: «Torres nos ha mentido mucho, tanto en relación con Koldo como con Aldama y ha colaborado con la trama de corrupción. Lo que falta por saber es si ha colaborado con la trama por negligencia, si no lo sabía; o si lo sabía, con connivencia».

Martínez-Maíllo centró su interrogatorio en la relación de Torres con Koldo García y los pagos a Soluciones de Gestión. «¿No le extrañó que un asesor de un ministro se interesara tanto por los pagos a una empresa privada? No sé si esto es irresponsable o ingenuo, porque lo otro es connivencia», espetó al ministro.

El portavoz popular recuperó los mensajes de WhatsApp entre Torres y Koldo sobre los pagos a Soluciones de Gestión, subrayando especialmente una respuesta del ministro: «Hoy dormiré mejor». «¿Por qué se pone tan contento y da tantas explicaciones a un asesor de un ministro por los pagos a una empresa privada?», insistió.

«Queda demostrado que usted estaba al tanto de los detalles de la contratación y los pagos de las mascarillas de Soluciones de Gestión, por lo que nos ha vuelto a mentir. Usted colaboró con la trama, directa o indirectamente, por negligencia política o porque estaba implicado, como prueban sus conversaciones con Koldo», concluyó Martínez-Maíllo.