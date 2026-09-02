La reflexión de Gandalf en ‘El Señor de los Anillos’: «Todos los que vivimos en estos tiempos sentimos lo mismo. Pero no les corresponde a ellos decidir. Sólo podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado»

Algunas de las frases más poderosas y sabias del cine provienen de las sagas comerciales más conocidas. Ahí están los consejos de Yoda a Luke Skywalker en Star Wars o las citas de Dumbledore en Harry Potter. Sin embargo, si hay un personaje del que se puede crear todo un libro de reflexiones, ese es Gandalf de El Señor de los Anillos. Ya sea por el talento narrativo de J.R.R. Tolkien o por la increíble actuación de Ian McKellen, el mago blanco (antes gris) ha quedado impregnado en la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores. De sus diálogos se pueden extraer numerosas lecciones, aunque una de las más célebres y perdurables en el tiempo es la que traemos hoy, la cual se ubica en el contexto del primer libro de la trilogía, La comunidad del Anillo.

Como en toda adaptación, más aún en una tan compleja y gigantesca como la de la Tierra Media, existen variaciones entre el material escrito por Tolkien y lo que el equipo de Peter Jackson trasladó al libreto y después a imágenes. De hecho, la frase que recogemos hoy en el libro se produce en la Comarca, años antes de comenzar su épica misión, mientras que en la cinta, esta enseñanza se mueve a las minas de Moria. En ella, lamentándose por la elección del destino de poseer él la carga del anillo, Gandalf da pie a uno de los momentos más profundos y vigentes de la saga. La respuesta, a modo de cita, cargada con un estoicismo innegable, dice así:

«Todos los que vivimos en estos tiempos sentimos lo mismo. Pero no les corresponde a ellos decidir. Sólo podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado».

Las frases más célebres de Gandalf

Por supuesto, la sabiduría de Gandalf en esta historia abarca decenas de frases y conversaciones. Estas son algunas de las más recordadas:

«¿La muerte? No, el viaje no termina aquí. La muerte es sólo otro camino… que todos debemos tomar».

«Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes dársela tú? No seas tan rápido en dispensar la muerte o el juicio».

«Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Tampoco llega temprano. Llega precisamente cuando se lo propone».

«No puedes pasar».

«La desesperación es sólo para aquellos que ven el fin más allá de toda duda. Nosotros no».

El mago volverá en ‘La caza de Gollum’ con un rejuvenecimiento digital

Después de volver a recuperar su rol en la trilogía del Hobbit, Ian McKellen regresará al rol de Gandalf en una nueva película: El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

La cinta se situará cronológicamente justo antes de la partida de Frodo, Sam, Merry y Pippin de Bolsón Cerrado, cuando el mago envía a Aragorn (conocido aquí con el nombre de Trancos, su apodo de montaraz) a encontrar a Gollum, antes de que las fuerzas del Señor Oscuro lo encuentren y puedan torturarlo para saber dónde se encuentra el Anillo Único.

Dirigida por Andy Serkis (el actor que da vida a Gollum), el reparto de la historia combinará una nueva selección de casting, incluyendo a Jamie Dornan como el nuevo Aragorn, sustituyendo a Viggo Mortensen, y a Elijah Wood y McKellen como Frodo y Gandalf. Ambos serán rejuvenecidos digitalmente en sus secuencias, ya que deben parecer igual de jóvenes que cuando se estrenó la primera entrega, hace ya un cuarto de siglo.

La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, pero no será el primer regreso interpretativo del actor. El británico se despedirá también de su rol como el villano Magneto, con Vengadores: Doomsday estrenándose el 18 de diciembre del presente año.