La reflexión de Jesulín de Ubrique (52 años) sobre su infancia: «A los 13 años tenía que darle de comer a muchas familias»

Detrás de la imagen pública de Jesulín de Ubrique, uno de los toreros más populares de las últimas décadas, existe una historia marcada por la responsabilidad, el esfuerzo y los sacrificios asumidos cuando apenas era un niño.

Durante una de sus últimas entrevistas, ha compartido una reflexión que resume el peso que asumió siendo apenas un niño. «Mi infancia no fue la de un niño normal. A los 13 años tenía que darle de comer a muchas familias», comentó mientras recordaba que su trabajo era mucho más importante de lo que parecía a simple vista.

No es la primera vez que habla de esto, pero sus palabras demuestran algo importante: han pasado los años y sigue teniendo presente sus orígenes. A pesar de las dificultades económicas que marcaron sus primeros años, insiste en que guarda un recuerdo profundamente feliz de aquella etapa.

Precisamente esa idea fue la que trasladó el pasado mes de mayo durante su visita a El Hormiguero, donde conversó con Pablo Motos sobre algunos de los episodios más importantes de su trayectoria personal y profesional. Lejos de centrarse únicamente en los éxitos alcanzados en los ruedos, quiso poner el foco en la infancia que vivió en la sierra de Cádiz, rodeado de sus padres y de sus hermanos.

«Yo es que he sido un niño feliz», aseguró entonces. Una afirmación que puede resultar llamativa si se tiene en cuenta la enorme responsabilidad que asumió siendo tan joven, pero que explica desde la convicción de haber crecido en un ambiente familiar lleno de cariño.

La infancia de Jesulín de Ubrique

Jesulín ha dejado claro que nadie le obligó a elegir el camino de la tauromaquia. Según dice, vestir el traje de luces fue una decisión completamente personal, tomada desde la ilusión y la vocación, y no como consecuencia de una obligación familiar.

Su historia comenzó en un entorno humilde. Criado en una familia con recursos limitados, muy pronto comprendió que el toreo podía convertirse en una oportunidad para mejorar la situación económica de los suyos. Esa circunstancia hizo que, mientras otros niños de su edad únicamente pensaban en estudiar o jugar, él comenzara a asumir responsabilidades económicas de enorme envergadura.

Con apenas 13 años, cuando todavía era un adolescente, ya existían numerosas personas que dependían directa o indirectamente de su actividad profesional. Aquella presión, recuerda, condicionó por completo una etapa que, pese a todo, sigue describiendo con afecto.

Lejos de lamentarse por ello, Jesulín suele explicar que aquella situación le permitió madurar antes de tiempo y desarrollar un fuerte sentido de la responsabilidad. Esa actitud fue determinante para que su carrera avanzara a una velocidad extraordinaria.

Tres años después de aquellos primeros éxitos llegó uno de los momentos más importantes de su vida. Con 16 años tomó la alternativa, iniciando oficialmente una trayectoria profesional que acabaría convirtiéndolo en uno de los grandes fenómenos mediáticos y taurinos de la década de los 90.

A partir de ese momento, su popularidad creció de manera vertiginosa, al mismo ritmo que aumentaban los ingresos derivados de su actividad. Sin embargo, el destino de ese dinero nunca fue un asunto prioritario para él, tal y como ha explicado en varias ocasiones.

El valor del dinero

En una entrevista concedida a Albert Espinosa en el programa El camino a casa, el marido de María José Campanario recordó con todo detalle qué hizo con el primer gran ingreso que obtuvo gracias al toreo.

«Con 13 años gané 1.190.000 pesetas y se lo di todo a mi padre. A mí no me importaba el dinero para nada», relató con total naturalidad.

Siguiendo su discurso, fue su padre quien decidió emplear ese dinero para dar un paso que cambiaría definitivamente la vida de toda la familia. Hasta ese momento vivían en una vivienda de alquiler, por lo que la prioridad fue adquirir un terreno donde construir una casa propia.

«Lo primero que hizo fue comprar un solar para hacer una casa, porque nosotros vivíamos en una casa de alquiler, y un Renault 5», recordó. Aquella fue sólo la primera de una serie de inversiones familiares que llegaron de forma muy rápida gracias al éxito del joven torero.

Ambiciones, la joya de la corona

La famosa finca Ambiciones, situada en las proximidades de Ubrique, terminaría convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los lugares más emblemáticos de la vida del torero. Allí ha construido buena parte de su historia personal y familiar, convirtiéndola en su refugio durante décadas.

Dejando a un lado el patrimonio que ha amasado durante su carrera, Jesulín siempre ha insistido en que el mayor valor de aquellos años fue la unión familiar. En diferentes entrevistas ha recordado con emoción la convivencia con sus padres y sus tres hermanos, una etapa que sigue ocupando un lugar privilegiado en su memoria.

«Echar de veras que estén todos aquí no, supongo mi padre, mi madre, mis tres hermanos y yo, y fuimos muy felices aquí», confesó al recordar la vivienda en la que creció.

Todo esto refleja una visión alejada de cualquier resentimiento hacia las dificultades que tuvo que afrontar siendo tan joven. Aunque reconoce que su infancia fue diferente a la de la mayoría de los niños de su edad, también sostiene que nunca perdió la sensación de estar rodeado del cariño de su familia.