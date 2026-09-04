El Prado reabre sus puertas de noche para recuperar una cita cultural única cada primer sábado de mes

Hay planes que cambian por completo cuando cae el sol. Es el caso de una de las propuestas culturales más especiales de Madrid: El Prado de noche, la iniciativa del Museo Nacional del Prado que vuelve en 2026 para permitir que sus visitantes recorran algunas de sus salas en un horario poco habitual y, además, con entrada gratuita. El primer sábado de cada mes, el museo prolonga su actividad hasta las 23:30 horas y convierte una visita a sus colecciones en una experiencia diferente, acompañada de propuestas musicales, tecnología y actividades vinculadas a la institución. La próxima cita será el sábado 5 de septiembre, una oportunidad para acercarse al Prado cuando Madrid empieza a cambiar su ritmo y disfrutar del museo desde una perspectiva completamente distinta.

Una noche para entrar al Prado sin pagar entrada

La fórmula es sencilla y, precisamente por eso, resulta tan atractiva. El Prado de noche se celebra el primer sábado de cada mes y permite acceder gratuitamente hasta completar el aforo, entre las 20:30 y las 23:30 horas. La entrada se realiza por la Puerta de Jerónimos y el último acceso está permitido hasta las 23:00 horas.

La iniciativa convierte uno de los museos más importantes del mundo en un plan para disfrutar después de la jornada habitual. No hace falta esperar a una visita organizada ni reservar una experiencia extraordinaria: basta con acudir al museo dentro del horario establecido, teniendo en cuenta que el acceso está condicionado por el aforo.

La propuesta, además, no busca únicamente trasladar al horario nocturno una visita convencional. Cada edición permite poner el foco en determinados espacios, exposiciones o recorridos, de manera que el contenido de la experiencia puede variar y ofrecer nuevos motivos para regresar.

El próximo 5 de septiembre, una cita marcada en el calendario

La siguiente edición de El Prado de noche será el sábado 5 de septiembre de 2026. Así lo recoge tanto el propio Museo Nacional del Prado como la agenda oficial de Turismo Madrid, que sitúa la apertura entre las 20:30 y las 23:30 horas.

Septiembre es, además, un momento especialmente interesante para recuperar este tipo de planes. Después del verano, Madrid vuelve progresivamente a su actividad habitual y la agenda cultural comienza a recuperar protagonismo. Una visita al Prado al caer la noche permite, de paso, enlazar el museo con un paseo por el entorno del Paseo del Arte, una de las zonas culturales más reconocibles de la capital.

Mucho más que recorrer las salas

Uno de los atractivos de esta propuesta es que la experiencia no termina frente a los cuadros. El Prado de noche incorpora también iniciativas musicales y experiencias multimedia desarrolladas junto a Samsung, colaborador de la institución, además de otras propuestas que permiten aproximarse al museo desde una perspectiva más tecnológica.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de conocer algunos de los proyectos interactivos desarrollados durante años de colaboración entre Samsung y el Prado. La tecnología se convierte así en otra forma de acercarse a las obras y a las colecciones, en un intento de conectar la experiencia tradicional del museo con nuevas maneras de consumir y descubrir cultura.

Radio 3 también forma parte de la noche

La música tiene un papel destacado dentro de esta apertura especial. Radio 3 participa en El Prado de noche con un programa especial emitido en directo desde el vestíbulo de Jerónimos, donde periodistas y DJs de la emisora ponen el foco en la singularidad de la propuesta.

Esta colaboración añade un componente diferente a una visita que, de por sí, rompe con la rutina habitual del museo. El silencio característico de las salas se mezcla con una programación pensada para acercar la institución a otro tipo de público y para convertir el espacio museístico en un lugar de encuentro también durante la noche.

Horario, acceso y todo lo que hay que saber

Para la próxima cita, prevista para el 5 de septiembre, el horario será de 20:30 a 23:30 horas, con último acceso a las 23:00. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo y el acceso se realizará por la Puerta de Jerónimos.

La iniciativa continuará durante 2026 el primer sábado de cada mes, aunque los espacios y contenidos disponibles pueden variar según cada edición. Por eso, quienes quieran acudir pueden consultar la programación específica antes de desplazarse y comprobar qué salas, exposiciones o actividades estarán disponibles en cada fecha.