Lidl tiene hoy la solución al problema de los enchufes detrás del sofá que todos tenemos en casa y que nadie había resuelto hasta ahora

El típico enchufe de pared que casi por casualidad, se encuentra siempre tapado por el sofá o por un mueble es un problema común, que además nos obliga, a tener que mover el mueble en cuestión cada vez que queremos enchufar algo. Sin embargo, Lidl parece haber encontrado la solución a esto con un cubo de enchufes con puertos USB que cuesta 13,99 euros y cuya principal diferencia frente a una regleta convencional está precisamente en el extremo del cable, ya que incorpora un enchufe plano pensado para ocupar mucho menos espacio entre la pared y los muebles.

Pero el invento no se queda ahí. El cubo concentra cuatro tomas de corriente y tres conexiones USB en una pieza de apenas 7,6 centímetros, que además puede fijarse encima o debajo de una mesa para evitar tener cables y regletas desperdigados por el suelo. De este modo, de forma sencilla y barata, puedes olvidarte de los enchufes detrás del sofá y tenerlo todo a mano y ordenado.

El enchufe plano de Lidl que cabe detrás del sofá o de un mueble

La idea es especialmente útil en aquellas habitaciones donde los enchufes han quedado escondidos detrás del mobiliario. Una clavija convencional sobresale varios centímetros de la pared y obliga en muchos casos a separar el sofá, una cómoda o un armario. Sin embargo, este modelo que vende Lidl intenta evitar precisamente ese espacio perdido mediante una clavija plana. De esta forma, el cable puede conectarse en una toma situada detrás de un mueble y llevar la corriente hasta un punto mucho más accesible.

Cuenta para ello con 1,5 metros de cable, una longitud suficiente para sacar las conexiones desde detrás del sofá, por ejemplo, y colocar el cubo cerca de una mesa auxiliar. Por otro lado, la forma cúbica también cambia bastante respecto a las regletas alargadas de toda la vida. Sus cuatro enchufes se reparten por diferentes caras, lo que facilita conectar varios cargadores sin que unos terminen estorbando a los otros.

Cuatro enchufes y tres puertos USB en el mismo cubo

En total ofrece cuatro tomas de corriente Schuko, todas ellas equipadas con obturador. Se trata de un cierre mecánico que actúa como protección infantil e impide acceder fácilmente a los contactos de la toma. A los enchufes tradicionales se suman tres conexiones para dispositivos móviles. Dos son USB-A, el formato que todavía utilizan multitud de cables y cargadores, mientras que la tercera es USB-C.

Esto permite prescindir del adaptador de corriente en algunos dispositivos y conectar directamente el cable al cubo. Por ejemplo, puede resultar práctico para tener juntos el cargador del teléfono, una lámpara, el ordenador portátil y otros pequeños aparatos que se utilizan habitualmente en el salón o en una zona de trabajo. Hay otro detalle pensado precisamente para los escritorios. Lidl incluye un adaptador de soporte y cinta adhesiva de doble cara, de modo que el cubo no tiene necesariamente que quedarse suelto sobre el suelo, sino que lo podemos fijar sobre una mesa o por debajo el tablero, algo que nos servirá para organizar una zona de trabajo en la que los enchufes queden accesibles, pero la instalación esté escondida bajo la superficie.

Pequeño y disponible en blanco y negro

El tamaño es otra de sus ventajas. El cubo mide aproximadamente 7,6 x 7,6 x 7,6 centímetros y pesa poco más de 400 gramos, por lo que concentra bastantes conexiones sin ocupar el espacio de una regleta tradicional. Además, está disponible en blanco y negro, dos opciones fáciles de integrar dependiendo del mobiliario o de dónde se quiera colocar.

El producto resulta especialmente interesante cuando no faltan enchufes en casa, sino que están en el sitio equivocado. En muchos salones ocurre exactamente eso: hay una toma detrás del sofá, pero utilizarla obliga a moverlo cada vez que se necesita conectar algo. Con el cable de 1,5 metros se puede aprovechar ese punto y trasladar las conexiones a un lugar más cómodo, o también puede servir detrás de una cómoda, junto a la cama o en un escritorio donde haya que alimentar varios dispositivos al mismo tiempo.

Lidl advierte de cómo debe utilizarse

Como sucede con cualquier regleta o sistema que multiplica las tomas de corriente, hay que respetar las indicaciones de seguridad del fabricante. Lidl señala que el cubo no debe conectarse en cadena con otras regletas, tampoco debe utilizarse cubierto y está destinado únicamente a espacios secos. Los puertos USB están previstos para dispositivos informáticos.

Hay además una advertencia importante relacionada con el cable. Debido al aumento de la carga térmica, debe utilizarse completamente desenrollado, en lugar de dejar el cable sobrante recogido sobre sí mismo mientras está funcionando. Con estas precauciones, el pequeño cubo de 13,99 euros resuelve de una manera bastante simple un problema que normalmente se descubre demasiado tarde: cuando el sofá o el armario ya está colocado y resulta que el único enchufe de la zona ha quedado justo detrás. En vez de renunciar a esa toma o mantener el mueble separado de la pared, el enchufe plano permite aprovecharla y llevar cuatro tomas y tres conexiones USB hasta un lugar mucho más cómodo.