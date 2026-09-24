El cine español también tiene una nueva película de zombis: todo lo que sabemos de ‘Apocalipsis Z: Nuevo mundo’

El pasado fin de semana, las salas de cine de medio mundo atestiguaron la llegada del nuevo fenómeno del cine de zombis: la enésima versión cinematográfica del videojuego Resident Evil. Sin embargo, este 2026, el subgénero del horror no se quedará de forma exclusiva en el terreno norteamericano. El celuloide español también volverá a dar el salto a la temática con una secuela que pretende conquistar a todos los suscriptores de Prime Video, aprovechando el fin de semana de Halloween: Apocalipsis Z: Nuevo mundo.

Adaptando la saga escrita por Manel Loureiro, Amazon MGM produce el seguimiento de la cinta que pudimos disfrutar en 2024, Apocalipsis Z: El principio del fin. Ahora, el director Carles Torrents junto al guionista Ángel Agudo se sumergen de nuevo en esta historia de supervivencia que, en esta ocasión, cambia las tierras gallegas por las Islas Canarias, el paradisíaco archipiélago que se ha convertido en el último refugio de Europa contra el brote de virus TSJ. En esta ocasión, Torrens y Agudo llevan al audiovisual el contenido del segundo libro de la franquicia publicado por Loureiro, Apocalipsis Z: Los días oscuros.

‘Apocalipsis Z: Nuevo mundo’: tráiler, sinopsis y reparto de la secuela

Hay que recordar que la trilogía de zombis de Loureiro no es un caso superventas actual. Su triunfo nació en un blog de internet llamado Mundocadáver a principios de los 2000, convirtiéndose poco a poco en uno de esos casos de éxito que, a través del boca a boca, terminan conquistando a miles de lectores. Ese triunfo fulgurante dio paso a los dos siguientes capítulos y, con la evolución y desarrollo de los efectos especiales dentro de la industria patria, por fin en nuestro país existe la capacidad presupuestaria de poner en escena un potente despliegue de maquillaje, extras y postproducción a la altura de Hollywood.

El breve adelanto publicado hace algunas horas por Prime Video recupera a la verdadera estrella del universo pandémico del escritor, el gato Lúpulo. Mientras el felino permanece seguro dentro de la cabina de un avión, un grupo de supervivientes intenta contener una oleada de muertos vivientes. De fondo, se escucha la misión principal que tendrá este equipo armado con material militar: «Conseguir suministros y generar una ruta de transporte de mercancías entre la península y el archipiélago».

La trama pone esta vez el foco en Roberto (Carlos Alcaide), un joven que se une a este equipo guardando sus propios secretos. La operación logística se vuelve cada vez más peligrosa y tanto él como sus compañeros se terminarán dando de bruces en una carrera desesperada por la supervivencia, entre hordas de infectados y lealtades a punto de resquebrajarse.

Le nuovo foto di «Apocalipsis Z: Nuevo mundo», in uscita il 30 settembre su Prime Video. pic.twitter.com/Z1PgTMdfLd — MovieDigger (@movie_digger) September 22, 2026

La principal novedad del reparto es en realidad una ausencia. Francisco Ortiz, quien interpretó a Manel en la primera entrega, no aparece en la continuación. Sí que regresan, en cambio, José María Yazpik y Berta Vázquez. Junto a Alcaide, las nuevas caras de la historia son interpretadas por Julia Martínez, Mónica López, Tamara Casellas y Santiago Vaca Narvaja.

¿Cuándo se estrena? ¿Habrá otra continuación?

Apocalipsis Z: Nuevo mundo se presentará oficialmente en el Festival de Cine Fantástico de Sitges el 10 de octubre. Llegará al catálogo de Prime Video pocos días después, el 30 de octubre.

Todavía no existe la confirmación de la producción de un tercer título, pero de funcionar bien a nivel de audiencia, es bastante probable que el estudio quiera cerrar la historia adaptando el último título de la trilogía de libros, Apocalipsis Z: La ira de los justos.