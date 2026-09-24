De Tamara Falcó a Myriam Lapique: los looks de las invitadas a la inauguración de la temporada del Teatro Real de Madrid

Entre las invitadas más conocidas a la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real destacaron Tamara Falcó, que apostó por un vestido midi de Cortefiel con escote en V y mangas largas; Amparo Corsini, espectacular con un diseño de Erdem en tono borgoña, estampado floral y bajo de flecos; y Myriam Lapique, que se decantó por la elegancia atemporal de un traje sastre blanco, combinado con un top del mismo tono y sandalias abiertas. Junto a ellas, también acapararon miradas nombres habituales de la vida social madrileña como Sofía Palazuelo, Carmen Lomana, Ana Botella y Paloma Segrelles.

¿Qué look te gusta más de la inauguración del Teatro Real: el de Tamara Falcó, Amparo Corsini o Myriam Lapique?