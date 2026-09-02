Mediaset quiere recuperar a Belén Esteban pero le exige pasar antes por ‘GH VIP’

Belén Esteban vuelve a estar en el centro de la polémica tras su enfrentamiento público con Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique. Lo más curioso de la situación es que se ha vuelto a hablar largo y tendido de la de Paracuellos en Mediaset después de años en los que su nombre parecía vetado. Según ha confirmado OKDIARIO, es cierto que la empresa estaría en conversaciones con la que fue estrella de Sálvame para su regreso.

Eso sí, según ha contado Marta Riesco, ex trabajadora de Telecinco, la compañía le habría puesto unas condiciones muy específicas a Esteban.

«La oferta que ahora mismo Belén Esteban tiene para volver a Mediaset es de dos entrevistas en ¡De viernes!, un scoop (primicia) y una entrevista en plató en directo. Y lo que me han dicho que es imprescindible para que ella vuelva a Mediaset es ir a Gran Hermano VIP. Le han dicho: Vuelves a Mediaset, pero tienes que pagar el peaje de que te volvamos a ver en Gran Hermano VIP», ha contado Marta Riesco en el programa El Sótano de TEN.

Según Riesco, a Belén Esteban no le ha gustado la idea de volver al reality que ya ganó en su segunda edición, pero la cadena le habría asegurado que, después de pasar por GH VIP, se quedaría en Mediaset «participando en tres programas a la semana».

Riesco ha apostado a que Belén aparecería en De lunes a viernes de manera habitual, pero precisamente hoy, miércoles 2 de septiembre, Mediaset España ha confirmado la cancelación, a partir de la semana que viene, de este programa diario que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Sí es cierto, según ha podido saber OKDIARIO, que Mediaset y Belén Esteban llevan tiempo en conversaciones para el regreso de la colaboradora, aunque aún no hay nada definido.

¿Por qué Belén Esteban ha vuelto al foco mediático?

Las palabras que Julia Janeiro ha dedicado a Belén Esteban sobre las nepo babies (personas cuyos padres tienen una gran fama, influencia y éxito profesional) continúan dando mucho de qué hablar. Después de que la de Paracuellos publicara en Instagram un texto en el que aseguraba que su hija Andrea no era una nepo baby como otras, la apodada como Juls se dio por aludida y no tuvo reparo en contestar de una manera contundente. «Yo no soy de indirectas, soy más de decir las cosas claras. […] Sin ser hija de mi padre, ella ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre. […] Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase», sentenciaba.

Esta polémica ha dado muchísimo contenido a Telecinco durante el mes de agosto y ha ampliado la trama a la enemistad que mantiene ahora Belén Esteban con Rosa Benito y Terelu Campos. Es decir, todo indica que, desde la cadena de Fuencarral, se está cebando el regreso de Belén Esteban para encarar todos sus frentes abiertos.