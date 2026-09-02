Telecinco pone fecha al estreno de ‘Rueda la letra’ y anuncia el final de ‘De lunes a viernes’

Telecinco ha desvelado hoy miércoles 2 de septiembre cómo quedarán sus tardes en la nueva temporada a partir del lunes 7 de este mes. Hay varias sorpresas. Primero, se mantiene El verano se mueve con Ion Aramendi, pero desaparece su gran apuesta, De lunes a viernes. Regresa el Diario de Jorge y se estrenará, además, Rueda la letra, el formato con el Rosco de Pasapalabra como prueba principal, que irá antes de ¡Allá tú!

Mediaset España ha comunicado hoy cómo será la oferta de programas de day time de Telecinco a partir de la próxima semana: El día comenzará con La mirada crítica con Ana Terradillos (08:00-09:00 horas). De 09:00 a 12:00 horas se emitirá El programa de Ana Rosa, con Ana Rosa Quintana, quien dará paso a Vamos a Ver, con Patricia Pardo (12:00-15:00 horas).

Pero lo más impactante del comunicado llega cuando Telecinco anuncia la programación de sus tardes a partir del lunes que viene. De 15:55 a 17:55 horas se emitirá El verano se mueve, con Ion Aramendi Le seguirá, de, 17:55 a 19:00 horas, El diario de Jorge, con Jorge Javier Vázquez.

A las 19:00 horas se estrenará Rueda la letra, con Carlos Sobera. El programa basado en El Rosco no coincidirá con Pasapalabra en Antena 3. Sí lo hará

¡Allá tú!, con Juanra Bonet, que sigue sus emisiones de siete a ocho de la tarde.

Mediaset ha informado que El Tiempo Justo, regresará a la parrilla de lunes a viernes de Telecinco tras la finalización de la baja por paternidad de Joaquín Prat, sumándose a la franja de la mañana en horario aún por determinar.

También se ha comunicado que El Precio Justo continuará emitiendo sus nuevas entregas los sábados y domingos en la franja de sobremesa (13:30 horas).

Todo esto nos deja clara la cancelación de De lunes a viernes, una de las grandes apuestas de Telecinco en los últimos meses.