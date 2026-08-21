Carlos Sobera promociona ‘Rueda la letra’, el programa que rescata el ‘Rosco’ de ‘Pasapalabra’

El de Rueda la letra en Telecinco va a ser uno de los estrenos más comentados de la nueva temporada televisiva. Tras años de batallas legales que aún continúan, Mediaset tiene a punto el programa que recupera el mítico Rosco de Pasapalabra y su presentador, Carlos Sobera, ya ha hecho su primera promoción junto a Juan Ochoa, la voz corporativa del canal.

Telecinco ha empezado a emitir en las últimas horas la primera promoción de Rueda la letra protagonizada por su presentador, Carlos Sobera. En el vídeo se ve al camonucajor junto a Juan Ochoa, la voz corporativa del canal, y a quien por primera vez vemos la cara.

«Escucha: ¡Rueda la letra!», dice Sobera, primero Sobera. a lo que Ochoa, con su inconfundible voz exclama: «No lo veo… Quizá algo más comercial y vendedor: ¡Rueda la letra!».

En otra promo, Ochoa intenta enseñar a Sobera cómo pronunciar bien el nombre del programa: «Tú arranca la R, trata de arrancarla. Controla el aire, controla el aire y remata».

El emblemático rosco vuelve muy pronto a Telecinco en #RuedaLaLetra con @carlos_sobera 👏 https://t.co/7yA6KtGcPz — Telecinco (@telecincoes) August 21, 2026

De momento no se sabe la fecha de estreno de Rueda la letra, un programa que recupera el mítico Rosco de Pasapalabra pero que no puede utilizar el nombre de la prueba porque es propiedad de la productora ITV.

Breve resumen del conflicto

En 2019, el Tribunal Supremo prohibió a Mediaset España emitir Pasapalabra y Atresmedia, una vez lo licenció a ITV (principal grupo de comunicación audiovisual privado de Inglaterra y propietaria de los derechos del formato), lo convirtió de nuevo en un éxito dentro de su parrilla.

Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero la holandesa MC&F asegura que El Rosco original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen.

En mayo de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de MC&F y obligó a Antena 3 a suprimir la emisión de Pasapalabra con El Rosco.

Antena 3, para poder seguir emitiendo Pasapalabra, compró los derechos de DallAZetA, un formato original de la televisión pública RSI de Suiza, que se emitió durante varias temporadas con normalidad y que terminó en 2024.

El 19 de junio, Pasapalabra estrenó AlaZ, su nueva prueba final en sustitución de El Rosco.

El 9 de julio, Mediset anunció que MC&F iba a demandar a Antena 3 puesto que consideraban que AlaZ y El Rosco eran pruebas demasiado parecidas y que fomentaban la competencia desleal.

Un día después, Atresmedirespondió tajantementete a las nuevas acusaciones, alegando que ambas pruebas son completamente distintas.