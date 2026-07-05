Belén Esteban sorprende y anuncia un posible futuro proyecto: «Voy a contar la verdad de mi vida»

Belén Esteban lleva un tiempo alejada de los focos, pero su personalidad ha conseguido que siga siendo no solo la «princesa del pueblo», sino también una de las grandes protagonistas de las redes sociales. Coincidiendo con la manifestación del Orgullo en Madrid, la ex de Jesulín de Ubrique reapareció ante las cámaras y, a punto de subirse a una de las carrozas, decidió atender a la prensa. Como es habitual en ella, no se mordió la lengua y habló de su futuro profesional, de su regreso a la televisión y de todo lo que está por venir.

La última vez que vimos a la colaboradora fue en los ya desaparecidos La familia de la tele y Top Chef: Dulces y famosos, ambos en TVE. Tras aquella etapa, Belén decidió hacer un alto en el camino y concederse un año sabático. Sin embargo, esa pausa parece estar llegando a su fin. «Bueno, llevo descansando ya unos meses. El año sabático ya se va acabando, ¿eh?», confesaba con una sonrisa.

La gran pregunta era inevitable: ¿cuándo volverá a la televisión? Fiel a su estilo, prefirió jugar al despiste antes que desvelar sus planes. «Bueno, cuando vuelva será para las Fallas de Valencia, el 19 de marzo», respondía con una enigmática sonrisa, dejando claro que todavía no está dispuesta a descubrir sus cartas.

Durante los últimos meses, Belén Esteban tampoco ha evitado pronunciarse sobre la relación que mantiene con algunos de sus antiguos compañeros. Desde el final de Sálvame, algunas amistades se rompieron definitivamente y ella nunca ha ocultado su decepción con algunos de sus ex compañeros.

Ya el pasado mes de abril, durante su participación en el pódcast ¡Menudo cuadro!, sorprendió al reconocer que había bloqueado en su teléfono «a 14 o 16 personas». Entre ellas, según dejó caer, había alguien muy conocido. «Era muy amigo, muy reconocido en este país, pero no le tengo que permitir ciertas cosas», confesaba. Incluso llegó a asegurar que sintió que nunca había sido importante para esa persona. «Yo no le haría las cosas que me ha hecho», lamentaba.

En aquella misma conversación lanzó otra reflexión que dio mucho que hablar. «Por el hecho de ser famoso, nunca has sido más que yo. A lo mejor he sido más que tú y no lo has sabido asumir», afirmó contundente. Después de pronunciar aquellas palabras, reconoció sentirse liberada. «Qué bien me he quedado», decía entre risas. Aunque nunca reveló el nombre de esa persona, las redes sociales comenzaron rápidamente a especular y muchas miradas apuntaron hacia Jorge Javier Vázquez, una teoría que ninguno de los dos ha confirmado.

Ahora, aprovechando su presencia en la manifestación del Orgullo, Belén ha vuelto a alimentar la expectación sobre su regreso. Preguntada por si su vuelta será sonada, la colaboradora dejó una respuesta que no pasó desapercibida y que hace pensar que prepara un proyecto muy personal.

«Totalmente», respondió cuando le preguntaron si iba a contar la verdad. «Voy a contar la verdad de mi vida, no la de otros. Pero es que en mi vida hay mucha gente que molestaba y me los quité hace mucho», aseguró sin rodeos. Para terminar, lanzó un último aviso que ha disparado la curiosidad de sus seguidores: «Quiero contar mi historia, como siempre he hecho. Va a sorprender mucho».

Todo apunta a que Belén Esteban prepara uno de los proyectos más personales de su carrera. Sin desvelar todavía el formato ni la fecha de estreno, la colaboradora ha dejado claro que su regreso no pasará desapercibido.