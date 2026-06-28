Belén Esteban lanza un dardo a Paz Padilla tras su vuelta a Telecinco: «Si tú lo dices»

El regreso de Paz Padilla a Telecinco ya es una realidad. Después de varios años marcados por su salida de la cadena y por los desencuentros que mantuvo con algunos de sus antiguos compañeros de Sálvame, la humorista ha vuelto a Mediaset con El Show de Paz, un formato propio que se aleja del corazón clásico para apostar por las historias humanas y la solidaridad. Acompañada por colaboradoras como Fabiola Martínez o Cristina Piaget, la presentadora ha iniciado una nueva etapa televisiva que no ha dejado indiferente a nadie. Las primeras reacciones han sido de lo más variadas, pero hay una que ha sobresalido por encima del resto: la de Belén Esteban.

Antes incluso del estreno del programa, Paz Padilla acudió como invitada a ¡De Viernes!, donde coincidió con dos antiguas compañeras de Sálvame: Lydia Lozano y Terelu Campos. Era uno de los encuentros más esperados, ya que la relación entre ellas vivió momentos de tensión durante la última etapa del desaparecido magacín de Telecinco. Aunque el ambiente fue mucho más relajado de lo que muchos esperaban, hubo un instante que llamó especialmente la atención.

Lydia Lozano quiso preguntarle a Paz Padilla por el papel que iba a desempeñar Fabiola Martínez en El Show de Paz. La presentadora, lejos de entrar en detalles, respondió de forma escueta y contundente: «Pregúntaselo». Un comentario que evidenció que no estaba dispuesta a desvelar el contenido del programa antes de su estreno. Con Terelu Campos, por su parte, la conversación transcurrió con mayor normalidad, dejando atrás las diferencias que ambas protagonizaron en el pasado.

Sin embargo, quien no compartió plató con Paz Padilla, pero sí quiso pronunciarse tras su regreso a Telecinco, fue Belén Esteban. La colaboradora fue una de las personas con las que la humorista mantuvo una relación más complicada durante la etapa final de Sálvame y, aunque Paz ha asegurado en varias ocasiones que no guarda rencor y que «todos evolucionamos», parece que las heridas no están del todo cerradas.

Tras el estreno de El Show de Paz, Telecinco compartió una publicación en sus redes sociales anunciando el regreso de la presentadora y destacando que volvía a la cadena «llena de ilusión». Entre los cientos de comentarios, un usuario escribió que el nuevo espacio sería «el éxito del verano». Fue entonces cuando Belén Esteban decidió intervenir con una respuesta tan breve como significativa: «Si tú lo dices», acompañando sus palabras de varios emoticonos con gesto de sorpresa. Un comentario que muchos usuarios interpretaron como un dardo directo hacia quien fue su compañera durante años.

En cuanto a los datos de audiencia, El Show de Paz debutó con un 7,8 % de cuota de pantalla y 638.000 espectadores, unas cifras que se situaron por debajo de la media mensual de Telecinco. No obstante, al tratarse de su primera emisión, todavía queda margen para que el formato encuentre su sitio y consolide su audiencia en las próximas semanas.

Por ahora, Paz Padilla ya ha iniciado una nueva etapa en Mediaset. Sin embargo, el comentario de Belén Esteban demuestra que algunas historias nacidas en Sálvame siguen muy presentes, incluso años después de la desaparición del programa.