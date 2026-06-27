Paz Padilla hace una confesión sobre Cristina Piaget, colaboradora de ‘El Show de Paz’: «La veo falta de amor»

Después de mucho tiempo alejada de la pequeña pantalla, Paz Padilla ha vuelto a Telecinco en un momento en el que la cadena continúa haciendo cambios y estrenando formatos para intentar reflotar la audiencia. Con un formato firmado por Secuoya, la humorista regresa a los pasillos más conocidos del universo televisivo tras su amarga salida a finales de 2024, cuando la cadena decidió prescindir de su presencia como presentadora. Más allá de sus últimas colaboraciones en TardeAR o Te falta un viaje, su último proyecto en el canal a finales de 2023, la gaditana no había vuelto a pisar un plató de Telecinco. Ahora regresa con un formato diferente, de nombre propio… eso sí, no libre de crítica.

La madre de la influencer Anna Padilla promete dar mucho que hablar con su vuelta a la cadena de la mano de El Show de Paz, un formato que combinará entrevistas, humor, música y testimonios de personas anónimas con historias inspiradoras, ocupando una hora de emisión de Fiesta. Todos recuerdan el final de Sálvame, donde la gaditana fue presentadora, y tras aquel cierre las críticas no tardaron en aparecer.

El pasado de Paz Padilla con Lydia Lozano y Terelu Campos

Esta noche, la presentadora se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! frente a dos personas que le han criticado duramente: Lydia Lozano y Terelu Campos. Por un lado, Lozano ya cargó contra ella en una entrevista en el pódcast Chico de revista, con motivo de la presentación de su libro La venganza de la llorona, donde aseguró: «Creo que Paz ha sido muy desagradecida con el programa Sálvame». Con Terelu Campos también hubo tensión en el pasado: en 2018 se molestó profundamente después de que Padilla bromeara en directo con un joven que intentaba conquistar a su hija, con un comentario que hizo estallar a la colaboradora: «Mucho cuidado, Paz, que no me hace ni puñetera gracia. Ni estoy de oferta, ni estoy de saldo, ni estoy de nada». A pesar de ello, con el tiempo ambas también vivieron un acercamiento, especialmente tras el fallecimiento del marido de la humorista, cuando Terelu le mostró públicamente su apoyo.

Esta noche se han visto las caras y la tensión se ha respirado en el ambiente. Mientras Lydia Lozano aplaudía su entrada y Terelu Campos se ahorraba el gesto, han comenzado a hablar del nuevo formato, mientras se emitían varias imágenes del paso de la presentadora por Telecinco, aunque se han omitido preguntas y referencias a su etapa en Sálvame y su polémica salida.

Su nuevo formato, ‘El Show de Paz’

Una de las novedades del programa es la presencia de Lola, la hermana de la humorista. Paz Padilla lo deja claro: «Se acaba de jubilar y ha tenido un mes de vacaciones. Estar con mi hermana es una oportunidad preciosa y es la que mejor me conoce. Estoy rodeada de gente de calle, que vive la realidad del mundo. Para mí, mi hermana me da ese punto de toma de tierra».

Lydia Lozano ha preguntado por una de las colaboradoras, Fabiola Martínez, y ha salido a colación la tragedia sucedida en Venezuela. La colaboradora se ha interesado por la situación de su familia, a lo que Paz Padilla ha respondido: «Su familia está bien, están a salvo, pero la situación en Venezuela es dramática, están angustiados por su país y su gente».

Otra de las sorpresas del programa es la colaboración de la polémica exconcursante de Gran Hermano, la modelo Cristina Piaget. Sobre ella, Padilla ha asegurado que es un perfil diferente y ha afirmado: «A Cristina la veo falta de amor. Cuando la beso y la abrazo, siento que lo necesita».

Paz Padilla vuelve a Telecinco después de décadas vinculada a la cadena, pero esta vez con un formato en el que el humor tendrá un peso importante y que promete sorprender. Una apuesta del canal para complementar las tardes de los fines de semana.