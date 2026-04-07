Paz Padilla confiesa en ‘El Hormiguero’ que sufrió «abusos sexuales»: «No se lo conté a mi madre»

Este martes 7 de abril ha acudido a El Hormiguero en Antena 3 Paz Padilla. Tras finalizar su contrato con Telecinco y después de su salida de Sálvame llena de polémica, la humorista y presentadora está centrada en su faceta como escritora y conferenciante. Al programa que presenta Pablo Motos horas antes de que salga a la venta Alzar el duelo, su nuevo libro, en el que habla de cómo superar la ausencia y recuperar la calma tras la pérdida de un ser querido.

«Me hubiese venido muy bien un libro como este cuando perdí a mi marido» ha comenzado diciendo Paz Padilla, al recordar a Antonio Juan Vidal, quien falleció el 18 de julio de 2020 a los 53 años.

Además, la actriz ha admitido algo que le ocurrió en el peor de los momentos. «Se me rompieron las muelas el día que Antonio murió. Apreté tanto los dientes que me las rompí, fui al dentista y rompí a llorar con ella lo más grande».

Padilla ha confesado que mientras estaba con su marido, eran cuatro en casa, (ella, Antonio, la hija de este y la hija de Paz, Ana). «Cuando volví a mi casa, de repente estaba sola. Tuve que aprender a vivir otra vida», ha dicho.

«Se puede hacer un buen duelo o un mal duelo», ha confesado Paz mientras ha admitido que el sentido del humor le ha ayudado incluso cuando estaba en el entierro de su esposo.

«Las fechas cuestan mucho. Nos tiramos semanas pensando en que va a ser su cumpleaños o el aniversario de su muerte. No es algo real, es solo una fecha. Lo aprendí de una tribu», «¿No te lo estarás inventando?», ha preguntado Motos. Ella ha contestado que no y ha explicado que esa tribu no conjuga los verbos, que no hay futuro y pasado para ellos.