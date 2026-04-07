Audiencias de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘MasterChef’ de ayer: Motos vuelve con fuerza

Aunque para la mayor parte de España la Semana Santa acabó el domingo, lo cierto es que las audiencias de ayer, lunes seis de abril de 2026, han estado marcadas por el día festivo todavía en siete comunidades autónomas. Eso no ha impedido que El Hormiguero y La Revuelta hayan vivido su primer enfrentamiento del mes, además de comprobar cómo está yendo el regreso de MasterChef al prime time de La 1. Tampoco hay que olvidarse de otros espacios como Horizonte y First Dates -que vive sus últimos días de cierta normalidad antes de que La isla de las tentaciones le robe su hueco en Telecinco—. Así han quedado los resultados de la primera noche del mes de abril tras la nueva victoria de Antena 3 en el mes de marzo como cadena más vista del país.

Tras emitir la semana pasada programas repetidos, de nuevo con buenos resultados pese a no ser programas de estreno, Pablo Motos y todo su equipo de El Hormiguero han regresado de las vacaciones recuperando el liderato. La visita del actor Luis Zahera consigue 1.691.000 espectadores de media y un 13,6 % de cuota de pantalla. Datos que le sirven al programa de Antena 3 para liderar con total tranquilidad en la franja del mal llamado access prime time.