Así es Paz Padilla: su edad, su enfermedad, su marido, su hija y todo sobre la presentadora

Paz Padilla es una de las caras más conocidas de la televisión en España, con una trayectoria que abarca la comedia, la presentación y el teatro. Su carisma y espontaneidad la han convertido en una figura habitual de la pequeña pantalla durante décadas.

Su padre Luis Padilla trabajó como cristalero y también como tramoyista en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Su madre Dolores Díaz García trabajó como limpiadora en la Facultad de Medicina. Paz Padilla tiene seis hermanos.

Antes de dedicarse a la televisión, trabajó como auxiliar de clínica en el Hospital Universitario Puerta del Mar de su ciudad natal.

Su carrera televisiva comenzó en 1994, cuando debutó en el programa de humor Genio y figura en Antena 3. A partir de ahí, empezó a colaborar en distintos formatos de entretenimiento en la misma cadena, lo que marcó el inicio de su trayectoria en televisión.

¿Cuántos años tiene Paz Padilla y de dónde es?

Tiene 56 años. Nació el 26 de septiembre de 1969. Es de Cádiz (Andalucía). Está muy vinculada a San Fernando, una localidad de la bahía de Cádiz, donde creció y comenzó su trayectoria antes de hacerse conocida a nivel nacional en televisión.

¿Qué enfermedad tuvo Paz Padilla?

No tuvo ninguna enfermedad grave, aunque se dijo que tuvo cáncer de colon. Su marido Antonio Juan Vidal Agarrado sí falleció en 2020 a los 53 años a causa de un cáncer cerebral.

¿Qué pasó con el marido de Paz Padilla?

Paz Padilla se casó el 8 de octubre de 2016 con Antonio Juan Vidal, en una ceremonia celebrada en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz). Antonio Juan Vidal falleció el 18 de julio de 2020, a los 53 años, tras padecer un cáncer cerebral diagnosticado aproximadamente un año antes.

¿Quién es el novio de Paz Padilla?

En la actualidad, mantiene una relación con Fran Medina. Mantienen una relación desde 2021.

Todo sobre Ana Ferrer, la hija de Paz Padilla

La hija de Paz Padilla se llama Ana Ferrer. Nació el 23 de febrero de 1997 en Madrid. Es una influencer española. Cuenta con un gran número de seguidores. Se casará con su novio Mario Cristóbal en septiembre en Cádiz. Su padre es Albert Ferrer. Estuvo casado con Paz Padilla entre 1996 y 1998. Pero en 2003 se divorciaron.