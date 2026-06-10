El plan maestro de China en Argentina: Construirán una ciudad entera y nadie sabe qué hay detrás

Nadie habría pensado en esto. China ha preparado un plan para levantar una ciudad prefabricada en la cordillera de San Juan (Argentina), cuna de las minas de extracción de cobre. El campamento, impulsado por la compañía minera canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, será el hogar de miles de trabajadores y formará parte del desarrollo del proyecto Vicuña.

La iniciativa prevé una instalación de 2.500 camas dobles en el complejo de Batidero, además de restaurantes y oficinas. Es por ello que habrá entre 3.500 y 5.000 mineros transitando y viviendo en la zona, multiplicando la densidad poblacional para maximizar la operación de yacimiento de oro, plata y cobre. Se estima que, en el pico de su funcionamiento, se requerirán más de 12.000 empleados y 6.000 plazas habitacionales.

El plan estratégico invertirá alrededor de 18.000 millones de dólares para extraer 400.000 toneladas de mineral anuales durante 25 años. La empresa Beijing Chengdong ganó la adquisición al ofrecer la realización del proyecto por 52 millones de dólares. Todos los módulos serán construidos en territorio chino y luego trasladados a Argentina, reduciendo los tiempos de montaje.

Eficiencia del plan de China

Para construir estas casas prefabricadas, el precio estará en torno a los 500 dólares por metro cuadrado, con 200 adicionales de tarifa por el transporte. Si su elaboración fuera en Argentina, costaría en torno a los 1.300 dólares/m², pero crearía mínimo 500 nuevos puestos de trabajo. Al importar desde China, la cifra cae a 50 empleados, todos exclusivamente a tareas logísticas y de montaje.

En la web oficial de Beijing Chengdong, se están exhibiendo distintos modelos de construcción disponibles para cualquier tipo de proyecto. Las características se basan en los marcos de acero, que se pueden ensamblar en todas las combinaciones horizontales, además de que son móviles, diseño modular, con tres pisos de altura y de rápida instalación.