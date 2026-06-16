Prepárate para ‘Toy Story 5’: dónde ver la saga al completo en el streaming

Toy Story 5 es uno de los estrenos más esperados del verano y, por suerte para los fans de Pixar, también es el primer gran blockbuster que se estrena en el inminente mercado estival de la exhibición. La continuación de las aventuras de Woody, Buzz y compañía estará disponible en el patio de butacas el próximo miércoles 17 de junio y, dadas las expectativas, desde Disney piensan que posiblemente vaya a ser un producto audiovisual que supere la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación. Una cifra por ahora, sólo rebasada por Super Mario Galaxy Movie. No obstante, ¿de qué trata el regreso de los juguetes más famosos de la animación y dónde podemos ver en el streaming el resto de películas de la saga?

El sello de animación dirigido por Jim Morris ha conseguido este año sobreponerse a la profunda crisis creativa que vive el estudio. La falta de riesgo y de ideas es, en realidad, un mal endémico de Hollywood, pero los 388 millones de Hoppers en la taquilla han sentado como un bálsamo en los despachos de la major californiana. Por eso y con la confianza de haber hecho los deberes con la arriesgada y animalista historia de Daniel Chong, la productora respira con la confianza de quien conoce el factor de la nostalgia, esperando repetir el éxito atronador de otras secuelas tardías como Del revés 2.

‘Toy Story 5’: los juguetes contra la adicción a las pantallas

La propiedad intelectual funcionó como una auténtica revolución técnica en la disciplina en 1995. Fue la primera cinta desarrollada íntegramente por ordenador, cambiando la industria desde su lanzamiento. Sin embargo, la capacidad del proyecto de John Lasseter para emocionar a los espectadores iba mucho más allá de lo estrictamente artístico, con un guion que supo atrapar tanto a los más pequeños como a los adultos, forjando un nuevo concepto de cine familiar.

Toy Story exploró el miedo al reemplazo, mientras que la segunda parte, estrenada en 1999, abordó temas tan profundos como la obsolescencia y el miedo al abandono. La dilogía fue un triunfo total y una década después, Toy Story 3 mostró su versión más madura: el duelo, los cambios y el paso del tiempo con un protagonista que se marchaba a la universidad y no podía seguir cuidando de los juguetes de su infancia. Aquel parecía un final definitivo, pero casi otros 10 años más tarde, Toy Story 4 volvió a analizar la crisis de identidad de su protagonista, el vaquero Woody.

En esta ocasión, Toy Story 5 explora el conflicto definitivo entre los juguetes de toda la vida y la tecnología. Cuando a Bonnie le regalan una tablet para socializar con amigos llamada Lilypad, esta convencerá sutilmente a la pequeña de que ya es demasiado mayor para jugar con Buzz y sus compañeros, dejándoles de lado.

Dónde ver la saga en el streaming

Las cuatro películas de Toy Story están disponibles bajo suscripción en Disney Plus. También se puede acceder a ellas, vía alquiler o compra, en Google Play, Rakuten TV y Prime Video.