Una experta en cuidado capilar advierte: «Aplicar aceites antes de tomar el sol es como freír el pelo»

La protección solar es un paso indiscutible en la rutina de cuidado facial. Da igual el formato, ya que siempre hay un protector dispuesto a proteger la salud de la piel. Ahora bien, ¿qué hay del cabello? Nadie repara en que la melena está igual de expuesta que la piel a la radiación solar y que, por tanto, también sufre sus consecuencias. Pero seguramente nunca habías caído en que el pelo también necesita una ayuda extra de protección para evitar tener que recurrir cada septiembre al tijeretazo. La solución está en el protector capilar de sol, un producto que te conviene saber cómo elegir para que su cuidado tenga éxito.

Hablamos de prevenir antes de reparar, una filosofía cada vez más interiorizada dentro de las rutinas de cuidado y que se va extendiendo al cuidado capilar. Por eso, para hacer frente a los daños a los que se enfrenta el cabello en esta época del año, conviene saber que un solo producto no siempre es suficiente y que conviene buscar una rutina que proporcione la protección total.

En definitiva, la misma regla que usas para la piel, trasladarla al cabello. El primer paso a tener en cuenta es la necesidad de buscar un buen protector. Alessandra Chiarello, CEO de Oramai, explica que el protector capilar «es ese producto que no sólo actúa frente a las radiaciones, sino que ayuda a preservar la hidratación dentro del pelo, protege el color y mantiene la elasticidad de la fibra, algo de lo que se habla poco, pero que es clave, ya que en verano el pelo se parte mucho por el viento y por desenredarlo cuando todavía está muy mojado».

El cuero cabelludo también cuenta

No hay cosa más tediosa que quemarse la raíz, algo que ocurre más de lo que debería porque es otra parte del cuerpo que olvidamos proteger del sol. Sin embargo, su cuidado y protección son cruciales y el cuero cabelludo «también necesita protección solar, la misma que daríamos a la cara, aunque en fórmulas más ligeras para no apelmazar la raíz».

Puedes probar a recurrir a crema solar como la que te aplicas en el rostro, pero lo más común es que esta termine engrasando la raíz. Para cabellos con este tipo de problemas, los protectores solares en polvo son un recurso perfecto. Tienes opciones de gran calidad en el mercado, como el Mineral Protection Powder Brush SPF 30, de Hawaiian Tropic, que incorpora brocha para poder aplicarlo y extenderlo de forma más cómoda y sencilla.

Cómo aplicarlo

El protector capilar debería ser un paso a tener tan interiorizado en nuestra rutina como es el protector solar para la piel. «Si vamos a pasar tiempo al aire libre (en la playa, en la piscina o incluso paseando por la ciudad), la protección debe aplicarse antes de la exposición y renovarse a lo largo del día, especialmente tras cada baño». También es fundamental acordarse de mojar el pelo con agua dulce antes y después de bañarse: «El pelo es como una esponja, y cuanto más empapado esté de agua dulce, menos agua con sal, cloro y otros factores oxidantes podrán penetrar en él».

Una forma de hacer que este paso no sea tan tedioso es incorporar protectores que sirvan tanto para el cabello como para la piel, explica Alessandra Chiarello. Este producto cada vez está más extendido y ya forma parte de la cartera de productos de marcas como Hawaiian Tropic, Coola, Isdin o Salerm

Otra opción es recurrir a tratamientos profesionales elaborados en salón. En Oramai ofrecen tratamientos como 4Summer que deja una película invisible protectora frente a las radiaciones UVA y UVB, y su efecto dura aproximadamente ocho lavados. «Además, tiene efecto antiencrespamiento, es antioxidante y aporta ácido hialurónico dentro del cabello, que cumple la misma función que en la piel: retener la hidratación. Cuanta más agua retenga el pelo, más hidratado se mantiene durante todo el verano».

Cómo elegir el protector

Al igual que ocurre con la piel, el pelo de cada persona es algo único y propio y, en función de esto, Alessandra Chiarello destaca que no todos los cabellos tienen las mismas necesidades. Generalmente, hay un error que casi siempre se repite en esa época del año: «Buscamos defendernos del calor y los rayos del sol, pero hoy sabemos que el verano trae muchos más factores que pueden estropear el pelo: la sal, el cloro, el viento, los cambios de temperatura (el aire acondicionado, el calor dentro del coche) y, en consecuencia, la deshidratación», subraya la experta.

Por eso mismo no sería correcto hablar de un protector universal aplicable a todos los cabellos. «Preferimos recomendar por categorías de protección según el estado del cabello de cada persona en ese momento, su estilo de vida y lo que va a hacer durante el verano», matiza Alessandra Chiarello.

Lo que siempre buscamos son fórmulas ligeras que protejan frente a las radiaciones, pero que también mantengan el pelo muy hidratado, preserven el color y ayuden a mantener la elasticidad sin resecar. Por ejemplo:

En un cabello teñido , la prioridad es mantener la luminosidad y evitar la oxidación.

En un cabello maduro o más sensibilizado , nos centramos en preservar la elasticidad y el brillo.

En cabellos muy finos , la protección debe ser siempre sin sobrecargar ni apelmazar.

Y hay algo muy importante que no debemos olvidar: «Hay que tener mucho cuidado con lo que aplicamos en el pelo durante la exposición al sol. Aplicar mascarillas, aceites o productos grasos antes de exponerse a altas temperaturas es como freír el pelo, porque estamos sometiendo una sustancia grasa a un calor muy elevado. No es lo mismo lo que necesita el pelo dentro de un coche con aire acondicionado que en plena playa bajo el sol».