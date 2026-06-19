Hoy en la cartelera: ‘Toy Story 5’ y otros 6 estrenos que no te puedes perder en los cines este fin de semana

Hace un par de días, Toy Story 5 irrumpió con fuerza en las salas de cine españolas. El regreso de Woody y compañía es la cinta de animación más esperada del año y una de esas producciones que, junto a La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, a buen seguro, liderará la cartelera veraniega. Pero, como cada viernes, la taquilla se nutre de alternativas relevantes para todos aquellos que quieran disfrutar de otro tipo de historias.

Hoy, la oferta fílmica del fin de semana está particularmente centrada en el drama romántico, mientras esperamos a que en la siguiente ventana comercial, el patio de butacas se nutra de títulos de puro reclamo mediático como Obsession y Supergil. Hasta entonces, los espectadores deberán conformarse con el cine familiar del estudio del flexo. Una apuesta que mira de frente a los desafíos y al uso de la tecnología dentro de la infancia.

Nostalgia y actualidad: el toque Pixar

En términos generales, Toy Story 5 está gustando a la prensa especializada. Sin embargo, este nuevo capítulo es el peor valorado de toda la saga. O, al menos, es el que más diversidad de opiniones está generando. Aunque incluso bajo esa premisa, en la casa del ratón auguran que el filme dirigido por Andrew Stanton sobrepasará la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación.

La trama en esta ocasión, se centra en la llegada de Lilypad, una tablet que convence a Bonnie de que jugar con Buzz, Jessie y los demás es cosa del pasado.

6 alternativas perfectas a ‘Toy Story 5’

1. ‘Viva’

Presentada en la Semaine de la Critique del pasado Festival de Cannes, Viva es el debut cinematográfico de la actriz Aina Clotet, quien además protagoniza el título distribuido por Caramel Films. El argumento nos pone en la piel de Nora, una mujer de 40 años que acaba de superar un cáncer de mama en un futuro marcado por la sequía extrema. La aparición de Max, un chico de 23 años, hará trastocar su mundo.

2. ‘Dreams’

Cinta mexicana protagonizada por Jessica Chastain, donde se nos presenta la historia de amor surgida entre una mujer acaudalada y de gran estatus con un bailarín de ballet.

3. ‘Caso 137’

Stéphanie es una agente de Asuntos Internos a la que le toca lidiar con un caso de brutalidad policial a raíz de una tensa y caótica manifestación en París. La investigación virará hacia el lado personal cuando descubra que la víctima es de su ciudad natal.

4. ’15 pruebas de amor’

Fue una de las grandes sorpresas del cine de 2025 y por fin llega a España. En 15 pruebas de amor, Céline y Nadia esperan a su primera hija. Mientras Nadia será la que dé a luz, Céline deberá luchar contra un sistema que pone grandes trabas a que ella también sea considerada madre en términos oficiales de la criatura que está en camino.

5. ‘Bajo el mismo sol’

La película reúne a un heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano que luchan por encontrar su lugar y humanidad en el tenso cruce de culturas del Caribe de 1819.

6. ‘El príncipe de Nanawa’

Documental que narra la historia de Ángel, un niño que a lo largo de una década debe tomar decisiones clave en el contexto de la bulliciosa pasarela que separa Argentina de Paraguay. Lugar donde la población trafica con todo tipo de cosas.

¿Quién reinará en la taquilla?

Se espera que Toy Story 5 arrase en números, aunque estrenos anteriores como Backrooms o El día de la revelación podrían seguir teniendo un importante impacto en el box office patrio. ¿Conseguirá la cinta de Pixar responder con solvencia a las altas expectativas? Tendremos que esperar al próximo lunes para averiguarlo.