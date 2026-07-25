Lola Índigo hace saltar todas las alarmas tras sufrir una lipotimia en directo: «He sentido mucho miedo»

Lola Índigo ha vivido uno de los momentos más complicados de su carrera sobre un escenario. La artista granadina, acostumbrada a ofrecer espectáculos de gran exigencia física en los que combina canto y coreografías imposibles, se vio obligada a interrumpir su actuación en el Share Festival de Barcelona tras sufrir una lipotimia. Un inesperado contratiempo que sembró la preocupación entre los miles de asistentes y que ella misma ha querido explicar con todo detalle a través de sus redes sociales.

La cantante actuaba este viernes en el Parc del Fòrum de Barcelona cuando comenzó a encontrarse mal en plena actuación. A medida que avanzaba el concierto, su estado fue empeorando hasta el punto de no poder continuar con normalidad. Los asistentes percibieron que algo no iba bien y la inquietud se extendió rápidamente entre el público, que vio cómo el espectáculo terminaba antes de lo previsto.

La organización del Share Festival fue la primera en pronunciarse para tranquilizar a los seguidores de la artista. A través de un comunicado explicó que Lola Índigo había sufrido una lipotimia de manera inesperada y que, pese a su deseo de regresar al escenario, el equipo médico le recomendó suspender definitivamente la actuación. «A causa de una lipotimia sufrida de manera inesperada por parte de la artista, y tras recomendación médica in situ, no se ha podido finalizar el show de Lola Índigo tal y como estaba previsto», señalaron desde la organización.

Horas después fue la propia cantante quien rompió su silencio con un mensaje cargado de sinceridad. A través de sus stories de Instagram quiso explicar cómo vivió esos angustiosos minutos sobre el escenario. «Hoy, al subir al escenario, no me encontraba muy bien. Poco a poco me he ido mareando cada vez más hasta empezar a ver borroso, me faltaba el aire y temía desmayarme o caerme por la escalera», relató.

La artista también confesó que intentó volver a salir para terminar el concierto, pero los médicos fueron tajantes. «He pedido volver a salir, pero los médicos han dicho que era una lipotimia, que estaba débil y que no podía seguir con el show. He sentido mucho miedo porque nunca me había sentido así en un escenario», reconoció, dejando claro el gran susto que vivió.

Afortunadamente, el incidente se produjo cuando apenas quedaban cuatro canciones para finalizar el espectáculo, un detalle que hizo todavía más difícil la decisión de abandonar definitivamente el escenario. «Siento mucho no haber podido cantar las cuatro canciones que quedaban porque sé que las esperabais y me rompe el corazón no haber tenido fuerzas para volver a salir. Nunca me había sentido así y estoy muy triste. Espero volver pronto a Barcelona», escribió la cantante, lamentando no haber podido despedirse de su público como tenía previsto.

No es habitual ver a Lola Índigo detener uno de sus conciertos. La artista ha construido su carrera a base de directos de enorme intensidad física, donde el baile tiene tanto protagonismo como la música. Precisamente por eso, el episodio vivido en Barcelona ha llamado especialmente la atención y ha provocado una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, que han celebrado que todo quedara en un susto.