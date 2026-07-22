De Lola Indigo a Julio Iglesias: la playlist de canciones favoritas de los jugadores de España

La Selección Española ha sido la flamante ganadora del Mundial de Fútbol 2026. Desde el pasado domingo 19 de julio, el país entero vive en una nube de felicidad, de eso no cabe duda. Nuestros deportistas han llegado lo más lejos posible en esta competición, pero no solo eso. La han ganado merecidamente y con deportividad en el terreno de juego. Una victoria que fue celebrada en casa, tras llegar de Estados Unidos, y que tuvo lugar en Madrid. La plaza de Cibeles reunió a más de 120.000 personas que quisieron celebrar junto a los ganadores el haber conseguido la ansiada Copa del Mundo. Un trofeo que no alzaba nuestro país desde el 2010.

De esta manera, uno a uno, los campeones se presentaron en el escenario para encontrarse con el público. Una salida individual que no deja nunca indiferente a nadie. Pues, además de que cada uno sale celebrándolo a su manera, también lo hacen con una canción que han elegido para su salida. Y es que, por lo que pudimos ver, cada jugador tiene su estilo propio a nivel musical. ¿Cuáles son los temas que forman parte de las playlists de nuestros jugadores? Realizamos un repaso.

Sin lugar a duda, los deportistas están al día de las novedades del momento en el panorama musical. Tal y como se puede comprobar, los sonidos pop, rock y del género urbano son los favoritos del equipo. Eso sí, los artistas que más aparecen en las playlist de los jugadores son el canario Quevedo y Julio Iglesias. Por otro lado, también dejan espacio a la música de artistas femeninas como Lola Índigo y Shakira.

Las canciones que han elegido los jugadores de la Selección Española de Fútbol

David Raya : Vientos de tormenta, de Estopa.

: Vientos de tormenta, de Marc Pubill : Baby Lover, de Ñengo Flow.

: Baby Lover, de Álex Grimaldo : Dichavate, de JipMusic Global y Rey Tony.

: Dichavate, de Eric García : Empire State of Mind, de Jay-Z y Alicia Keys.

: Empire State of Mind, de Marcos Llorente : Soy un truhán, soy un señor, de Julio Iglesias.

: Soy un truhán, soy un señor, de Mikel Merino : Alice’s Theme, de Alicia en el país de las maravillas.

: Alice’s Theme, de Fabián Ruiz : Como si fueras a morir mañana, de Leiva.

: Como si fueras a morir mañana, de Gavi: NUEVAYoL, de Bad Bunny.

Dani Olmo : NUEVAYoL, de Bad Bunny.

: NUEVAYoL, de Yeremy Pino : Algo va a pasar, de Quevedo y La Pantera.

: Algo va a pasar, de Pedro Porro : Pa’ Madrid, de El Barrio.

: Pa’ Madrid, de Joan García : Soldadito marinero, de Fito & Fitipaldis

: Soldadito marinero, de Aymeric Laporte : Pilé, de Mauvais Djo.

: Pilé, de Álex Baena : El último día de nuestras vidas, de Dani Martín.

: El último día de nuestras vidas, de Nico Williams : Ela ké Leitada, de CACAU CHUU, Prod. Nifour, Storys Funk y MC GW.

: Ela ké Leitada, de Martín Zubimendi : Waka Waka, de Shakira.

: Waka Waka, de Lamine Yamal : Y qué fue?, de Don Miguelo.

: Y qué fue?, de Pedri: Ni borracho, de Quevedo.