‘La Velada del Año 6’: dónde se celebra, horario y cómo ver en directo (online y tv)

Ha llegado el momento. Tras meses de presentaciones y preparación, La Velada del Año 6 está a punto de celebrarse. El popular evento deportivo, creado por Ibai Llanos, se ha convertido en uno de los acontecimientos anuales más seguidos y esperados por el público joven. Y no es para menos. Se trata del único momento del año donde numerosos streamers, youtubers y creadores de contenido se suben al ring con el objetivo de zanjar sus cuentas pendientes. Una jornada en riguroso directo a la que cada año suelen acudir más personas, puesto que es uno de los eventos más comentados también por los artistas invitados que acuden.

De hecho, como prueba de ello, el pasado 2025, más de 70.000 personas quisieron vivir en directo algunas de las batallas más esperadas. Por ello, este año no iba a ser menos. Sevilla vuelve a ser el punto de encuentro para la velada y el Estadio La Cartuja ya lo tiene todo preparado. Además, y como cada año, varios artistas se subirán al cuadrilátero para amenizar el encuentro de manera musical. De esta manera, podremos ver a Anuel AA, Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y a La Pantera. Un evento muy esperado donde las emociones prometen no faltar en ningún momento.

Horario y cómo ver en directo ‘La Velada del Año 6’

Tal y como se ha informado de manera oficial, La Velada del Año 6 tendrá lugar este sábado, 25 de julio, a las 19:00 h, una hora antes en las Islas Canarias. Para poder ver el evento sin ningún tipo de problemas, una de las mejores opciones sería hacerlo desde el propio Estadio La Cartuja.

Pero, en el caso de no disponer de entrada, que no cunda el pánico. El evento, como suele suceder cada año, se podrá ver en directo gracias al canal de streaming de Ibai Llanos. Para poder verlo, tan solo será necesario dirigirse a su canal de Twitch. Además, por primera vez en su historia, se transmitirá en directo por YouTube.

¿Quiénes participan en ‘La Velada del Año 6’?

Este 2026, el evento viene pisando fuerte. Según han informado, habrá un total de 10 combates. Una serie de encuentros donde las celebridades prometen defender su bandera. Así pues, uno de los más esperados y que se ha convertido en el combate principal es el de IlloJuan vs TheGrefg. Y es que, ambos jóvenes son dos de los streamers más vistos y seguidos de España.