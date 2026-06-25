La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado miércoles 24 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 859 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Adriano se alarma al estar convencido de que alguien los ha descubierto besándose, pero Martina cree firmemente que son imaginaciones suyas. Candela desvela al servicio la idea que ha tenido para resolver el problema de Teresa, y es que todos se inculpen del robo de la carta. Alonso propone a Jacobo que sustituya a Ciro en la gestión de tierras, mientras que Curro y Ángela discuten, puesto que él no tiene clara la idea de marcharse.

Lejos de que todo quede ahí, Pía decide interceder ante el mayordomo para que Ricardo recupere su puesto, mientras que las mujeres del servicio trabajan a destajo para organizar la boda de Vera y Lope. Los novios se dan el «sí, quiero» en una ceremonia de lo más emotiva en palacio, mientras que Manuel no duda en saltarse la boda para despedirse de Julieta. Es más, decide regalarle el cuadro con el que se conocieron. En cuanto a Ricardo, encuentra a Pía verdaderamente desconsolada, y ella se muestra decidida a contarle toda la verdad sobre quién mató a Jana. Desesperado por evitar la marcha de Julieta, Manuel toma una contundente y drástica decisión.

¿Qué sucede en el capítulo 860 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 25 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Ciro muestra un profundo interés en la propuesta de Manuel, hasta tal punto que se toma su tiempo para considerarla. Pía, por su parte, confiesa a Ricardo el gran secreto que la está atormentando, y es que Leocadia mató a Jana.

Es entonces cuando Pellicer le aconseja esperar a la boda de Curro para contárselo. Alonso recibe una carta de Máximo Buenaventura, un viejo amigo, en la que le comunica su deseo de hospedarse próximamente en palacio. Las cocineras y Petra discuten con Samuel sobre la injusticia de Cristóbal hacia Ricardo y Teresa. Es por eso que el cura termina confrontando al mayordomo.

Martina continúa sin tener el valor suficiente para dejar a su prometido. Es más, el regreso de este a la gestión de las tierras complica mucho más la situación. Jacobo confiesa a Leocadia y a Lorenzo que el marqués se ha marchado con María Fernández, mientras que la señora de Figueroa está desesperada, puesto que no quiere que Ángela se marche. Ciro comunica a Julieta que acepta la propuesta de Manuel. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.