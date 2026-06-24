La Promesa, con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las series diarias con más éxito en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 23 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 858 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ciro anuncia su marcha debido a las afrentas recibidas, mientras que Manuel reconoce que le aterra la idea de perder a Julieta. Tras la emotiva reconciliación, Vera acepta la propuesta de matrimonio de Lope. Es más, planean vivir escondidos en un pueblo donde montarán una casa de comidas. Todo ello mientras Julieta se niega a irse de palacio, pero Ciro se muestra verdaderamente inflexible.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Manuel pregunta a la joven qué puede hacer para evitar su partida, pero ella cree que su marido no va a ceder. En el servicio, se muestran profundamente preocupados por la inminente marcha de Julieta. Lope y Vera anuncian su compromiso y María Fernández les pide que se casen en palacio antes de irse. Alonso se entera de este repentino enlace y se ofrece para llevar a la novia al altar. Curro y Ángela continúan con la idea de marcharse, pero él se muestra cada vez más inseguro. Pía confiesa a Samuel que algo le atormenta y él le aconseja decir la verdad. Martina y Adriano tienen un acercamiento al piano y alguien los ve besarse.

¿Qué sucede en el capítulo 859 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 24 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Adriana se alarma al creer que alguien los ha descubierto besándose, pero Martina está convencida de que son imaginaciones suyas. El servicio se reúne para criticar a Cristóbal, mientras que Candela les cuenta su plan para tratar de resolver el problema de Teresa.

En cuanto a Alonso, propone a Jacobo que sustituya a Ciro en la gestión de las tierras, mientras que Ángela y Curro tienen una discusión porque él ya no ve clara la idea de marcharse. Pía intercede ante el mayordomo para que Ricardo recupere su puesto, mientras que las mujeres del servicio trabajan a destajo para organizar la boda de Vera y Lope.

Los novios se dan el «sí, quiero» en una emotiva ceremonia, mientras que Manuel se salta la boda para despedirse de Julieta. Es más, le regala el cuadro con el que se conocieron. En cuanto a Ricardo, encuentra a Pía profundamente desconsolada, y ella se dispone a confesarle quién mató a Jana en realidad. Desesperado por evitar la marcha de Julieta, Manuel toma una drástica decisión. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.