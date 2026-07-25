El INE no tiene una estadística oficial de ahogamientos pese a ser la primera causa de muerte accidental en España

Pese a ser la primera causa de muerte en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no tiene una estadística oficial de ahogamientos. En 2025, en nuestro país se ahogaron 2.465 personas en España, más del doble que en accidentes de tráfico. Se trata de una cifra récord, y este 2026 no tiene visos de reducirse.

Sólo en ahogamientos accidentales, se han producido 264 personas desde comienzos de año hasta lo que llevamos de julio, 34 personas más que en 2025. Los últimos, dos niños pequeños fallecidos en piscinas privadas en menos de 20 horas de diferencia entre uno y otro.

Un vacío estadístico

Los datos los aporta Eduardo Blasco de Imaz, el único jurista especializado en ahogamiento en España. Blasco de Imaz, quien denuncia la situación a OKDIARIO en calidad de portavoz de la Campaña contra el ahogamiento del Gobierno de Canarias, es buzo profesional y campeón del mundo de rescate.

Este jurista lleva años denunciando la necesidad de que el INE ponga en marcha una estadística oficial pública que registre el número de ahogamientos. «El ahogamiento es la única causa de muerte que sus cifras siempre se presentan clasificadas, y nunca se reporta en cifras globales, lo que dificulta tomar conciencia de este problema de salud pública», señala.

Ante la inexistencia de un registro unificado, cada año realiza un trabajo de recopilación y contraste de información procedente de las consejerías autonómicas para elaborar un balance nacional. A su juicio, la ausencia de datos oficiales dificulta que las administraciones impulsen políticas eficaces de prevención. «Si no hay datos, no hay problema», resume.

Para Blasco de Imaz, la creación de una estadística nacional sería el primer paso para desarrollar campañas institucionales de prevención que permitan reducir cientos de muertes accidentales cada año. Destaca como ejemplos las iniciativas puestas en marcha por Canarias y, más recientemente, Andalucía.

Sin campañas nacionales de prevención

El experto lamenta que, hasta la fecha, ningún gobierno haya impulsado una campaña estatal específica contra los ahogamientos. «Ningún gobierno español ha destinado ni un solo euro en crear una sola campaña o un contenido específico contra el ahogamiento. Esto salvaría muchas vidas que se pierden por causa accidental, es decir, el que suele suceder durante un baño, ya sea en la playa como en un lago o una piscina. No podemos seguir así», alerta.

Según sus datos, el número de fallecidos por ahogamiento accidental aumentó un 15,64% durante 2025. Buena parte de ese incremento se produjo en Galicia, comunidad que registró el doble de muertes que el año anterior, especialmente durante los meses de invierno.

«El ahogamiento no sólo es un peligro en verano y en zonas costeras. Es un problema de salud pública que afecta al español todos los meses del año y también en zonas de interior», denuncia, poniendo el foco en la población infantil y en las mujeres fallecidas.

Cambia el perfil de las víctimas

Blasco de Imaz sostiene que el perfil de las víctimas también está evolucionando. «El perfil del ahogado está cambiando. Hasta hace muy poco, 9 de cada 10 fallecidos eran varones. En 2025, fallecieron un 30% más de mujeres que el anterior, porque las costumbres náuticas están cambiando», señala.

Especial preocupación le generan los menores de edad, por el escaso margen de reacción cuando se produce un accidente: «Un bebé hasta los 2 años, se ahoga en sólo 20 segundos. Hasta los 12 años, aumenta un poco más, entre 50 a 120 segundos».

El especialista recuerda que el riesgo existe incluso en cantidades mínimas de agua. «Sólo 10 centímetros de agua son suficientes para ahogar a cualquier persona. En el caso de un niño valen 5 centímetros».

Por ello, pone el foco en las piscinas hinchables instaladas en domicilios particulares, donde, según su recuento, fallecieron seis menores durante el pasado año. «Con educación preventiva, muchas de estas muertes podrían evitarse. Un niño nunca debe permanecer sin vigilancia mientras se está bañando, ni siquiera durante unos segundos.»

El elevado coste de los rescates

Más allá de las víctimas mortales, Blasco de Imaz subraya el importante coste económico que suponen los dispositivos de rescate y salvamento, aunque reconoce que no existe un cálculo oficial. «En estos momentos, es el Ministerio de Transporte el encargado de la gestión de Salvamento Marítimo, pero las competencias en socorrismo, que suponen el 80% de los rescates, son municipales», señala.

«Si se suman los recursos movilizados por Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo y otros servicios de emergencia, el coste es enorme. Estoy trabajando para cuantificar esa cifra», añade.