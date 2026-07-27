Ni Asics ni Hoka: las zapatillas de running para mujer de las que todo el mundo habla son estas de Lidl que cuestan menos de 15 euros

Encontrar unas zapatillas de running a buen precio no siempre es fácil, sobre todo en un momento en el que los modelos de marcas como Asics, Hoka, Nike o Adidas superan con frecuencia los 100 euros. Cada nueva colección incorpora mejoras en amortiguación o materiales, pero también llega acompañada de precios cada vez más elevados. Frente a esa tendencia, Lidl vuelve a demostrar que es posible comprar unas zapatillas cómodas para correr o caminar sin hacer un gran desembolso. Su última propuesta para mujer está despertando mucho interés porque cuesta menos de 15 euros y ofrece todo lo necesario para las que buscan un calzado deportivo para el día a día.

Las protagonistas son estas zapatillas de running para mujer de Crivit, la marca deportiva de Lidl, disponibles por solo 14,99 euros. Se trata de un modelo de mujer pensado para las que están empezando a correr, salen de forma ocasional o simplemente buscan unas zapatillas cómodas para caminar, entrenar en el gimnasio o utilizarlas a diario. Su precio, muy por debajo del habitual en este tipo de calzado, está haciendo que muchas personas se fijen en ellas como una alternativa a modelos bastante más caros.

Uno de los detalles que más llama la atención es su diseño. Lidl apuesta por una imagen moderna y deportiva que recuerda a la de zapatillas de marcas especializadas, alejándose de la idea de un calzado básico de supermercado. Además, están disponibles en dos colores, coral y negro, por lo que cada compradora puede elegir la opción que mejor encaje con su estilo. Ese cuidado por la estética, unido a su precio, es uno de los motivos por los que este modelo está generando tanto interés.

Las zapatillas de running baratas de Lidl

En cuanto a sus características, estas zapatillas incorporan una parte superior fabricada con material textil transpirable que ayuda a mantener el pie ventilado durante el ejercicio. Es una cualidad especialmente útil en verano o en entrenamientos al aire libre, ya que favorece una mayor sensación de frescura. Al mismo tiempo, el tejido se adapta con facilidad al movimiento del pie, aportando comodidad desde el primer momento.

La comodidad continúa en la zona de la pisada. El modelo incluye una plantilla acolchada que mejora la sensación de confort al caminar o correr, mientras que la mediasuela ofrece una amortiguación adecuada para entrenamientos de intensidad moderada. No están pensadas para competir con zapatillas de alta gama destinadas a corredores que realizan muchos kilómetros cada semana, pero sí cumplen perfectamente para quienes practican deporte de forma ocasional o buscan un calzado cómodo para sus rutinas diarias.

Otro de sus puntos fuertes está en la suela exterior, diseñada para proporcionar un buen agarre sobre superficies habituales como asfalto, aceras o caminos de tierra compacta. Esto aporta una mayor sensación de seguridad en cada pisada y permite utilizarlas en distintos escenarios sin complicaciones. Además, son bastante ligeras y eso hace que resulten cómodas incluso después de varias horas de uso, algo que muchas personas valoran tanto para hacer deporte como para caminar durante largos periodos.