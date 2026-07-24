Colas kilométricas en Decathlon por las zapatillas de running de alta gama que ahora cuestan 60 euros menos

Las rebajas de verano de Decathlon han dejado una de esas ofertas que no suelen pasar desapercibidas entre los aficionados al running. La cadena deportiva ha reducido de forma muy importante el precio de unas zapatillas de alta gama con placa de carbono, un tipo de calzado que hasta hace poco estaba reservado casi exclusivamente a corredores experimentados y a modelos que superaban con facilidad los 150 o incluso los 200 euros.

Ahora, las Kiprun Kipstorm Challenger pueden comprarse por solo 71,99 euros, frente a los 129,99 euros que costaban anteriormente, lo que supone un descuento de 58 euros. La promoción, disponible durante la campaña de rebajas, ha despertado un enorme interés entre los que buscan mejorar su rendimiento sin tener que realizar una inversión demasiado elevada.

Estas zapatillas forman parte de la gama más alta de Kiprun, la marca especializada en running de Decathlon, y están diseñadas para corredores que buscan velocidad tanto en entrenamientos exigentes como en competiciones. Uno de sus grandes atractivos es la incorporación de una placa de carbono, una tecnología que ayuda a optimizar la transición de la pisada y favorece una mayor reactividad en cada zancada. Hasta hace pocos años este tipo de innovación solo estaba presente en zapatillas de firmas premium con precios muy superiores, por lo que esta rebaja convierte al modelo en una de las alternativas más llamativas del mercado para quienes desean probar este tipo de calzado sin gastar una fortuna.

Las zapatillas de running de alta gama de Decathlon

Además de la placa de carbono, las Kiprun Kipstorm Challenger destacan por su ligereza y por una mediasuela diseñada para ofrecer una combinación equilibrada entre amortiguación y respuesta. El objetivo de Decathlon con este modelo es permitir que el corredor mantenga ritmos elevados durante más tiempo, especialmente en carreras de 10 kilómetros, medias maratones o incluso maratones completas. La propia marca asegura que se trata de unas zapatillas pensadas para aquellos que quieren superar sus límites sobre el asfalto, manteniendo un alto nivel de comodidad durante la carrera.

Otro aspecto que está llamando la atención es la valoración que reciben por parte de los compradores. En la web de Decathlon acumulan miles de opiniones y mantienen una nota media de 4,8 sobre 5, un dato que refleja el alto grado de satisfacción entre quienes ya las han probado. Muchos usuarios destacan especialmente la sensación de impulso en carrera, el bajo peso del conjunto y la buena relación entre calidad y precio, especialmente ahora que disfrutan de una rebaja cercana al 45%.

La promoción llega además en un momento clave para los que preparan las carreras populares del otoño. Durante estas semanas muchos corredores aprovechan las rebajas para renovar su material antes de comenzar los planes de entrenamiento más exigentes, y un descuento de 58 euros en un modelo de estas características resulta difícil de encontrar. Decathlon ha fijado esta oferta dentro de su campaña de verano, aunque la disponibilidad dependerá del stock existente y de las tallas que permanezcan disponibles en cada momento, aunque hasta el momento no hay problema para hacerse con ellas.