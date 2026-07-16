‘The Telegraph’ denuncia las ’31 sucias triquiñuelas’ de Argentina frente a Inglaterra

El periódico de origen británico considera que la actuación de Argentina frente a Inglaterra no fue limpia. Para demostrarlo, han elaborado una lista con 31 acciones de La Albiceleste que han señalado como sucias triquiñuelas. Además, recalcan que es parte de su estilo de juego: «Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación en la semifinal de la Copa del Mundo».

El catálogo de jugadas polémicas es muy variado, desde entradas duras sin castigo hasta retenciones de balón para parar el juego o perder tiempo. Más que una acción determinante, el medio denuncia que el equipo pudo jugar sucio al no tener apenas sanciones por parte del árbitro.

Competir al límite del reglamento tiene sus riesgos. En esta ocasión, Argentina consiguió desestabilizar a su rival. The Telegraph expone situaciones que no están relacionadas con la agresividad física, sino que incumplen ciertos códigos éticos. Un ejemplo es la celebración del Cuti Romero tras el gol de Enzo Fernández, que le celebró el tanto a Pickford en la cara.

Este estilo de juego tiene sus fans y sus detractores, pero es muy habitual en este tipo de encuentros con alta tensión. El fútbol canchero puede ser muy útil y el rival debe evitar caer en ciertas pillerías. Sin embargo, La Albiceleste ha tenido que convivir con las polémicas arbitrales durante gran parte del Mundial.

The Telegraph no se olvida de las Malvinas

Un Inglaterra – Argentina siempre tiene una rivalidad extra debido a la historia. Tras finalizar el encuentro, varios jugadores mostraron una pancarta con un mensaje prohibido por la FIFA : «Las Malvinas son Argentinas». Por el momento no hay ninguna sanción oficial, pero casos similares se han saldado con castigos deportivos.

La final del Mundial se disputará este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente tendrán que evitar este tipo de provocaciones si quieren mostrar su mejor versión. Ambos equipos llegan en plena forma, aunque los de Scaloni han tenido que jugar dos prórrogas y tendrán que gestionar mejor el físico.