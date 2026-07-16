Burger King cancela su colaboración El Xocas tras sus polémicas con Argentina y Ester Expósito

Burger King España ha decidido cancelar el menú personalizado de Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, tras días de intensa presión en redes sociales. La decisión llega después de que el streamer gallego protagonizara una nueva polémica con comentarios sobre la actriz Ester Expósito y sobre su propia situación económica. Las palabras del streamer levantaron mucha polémica, poniéndose a millones de personas en su contra que no han parado de pedir que se acabe esta colaboración, amenazando con un boicot a la cadena de restaurantes. Por si no fuera suficiente, ya protagonizó una polémica imagen al pasarse la bandera de Argentina por los genitales, un gesto que no gustó nada en el país, de donde son muchos de sus suscriptores.

La primera oleada de críticas llegó después de que, durante una de sus retransmisiones en Twitch, El Xokas opinara sobre las posturas políticas de la actriz Ester Expósito. Entre otras cuestiones, llegó a afirmar que no merecía la pena estar con una persona atractiva si tenía cierto pensamiento político, y que era preferible una pareja menos atractiva, pero con unas ideas más cercanas a las suyas. Estas declaraciones generaron una fuerte indignación en redes, donde numerosos usuarios y figuras públicas acusaron al streamer de cosificar a las mujeres mediante un sistema de puntuaciones físicas y actitudinales. Aunque el gallego está acostumbrado a estas polémicas y a sufrir la conocida como ‘cultura de la cancelación’, esta vez las consecuencias son más visibles que en anteriores ocasiones.

Burger King: «Sus declaraciones no representan los valores que defendemos»

Aunque seguro que en muchas otras ocasiones a Xokas le han podido cancelar campañas de publicidad, esta es la que se ha podido seguir en directo. Y es que los contratos de publicidad suelen tener cláusulas de confidencialidad que obligan a no hacer público todos los detalles, pero esta vez sí que la empresa ha decidido lanzar un comunicado para frenar el boicot en redes sociales.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la multinacional fue tajante a la hora de desvincularse de la imagen del creador de contenido: «Desde Burger King hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King. Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración». La compañía precisó además que el resto de la campaña seguirá adelante con total normalidad junto a los otros tres creadores de contenido participantes: Marta Díaz, Peldanyos y Marina Rivers.

El menú, ya retirado de la web antes del anuncio oficial

Antes de que la cancelación se hiciera oficial, los usuarios que accedían a la web y la aplicación móvil de Burger King ya no encontraban el menú Cheese Bacon Classic, el asociado a El Xokas. En su lugar, la plataforma solo mostraba las opciones del resto de creadores de la campaña. Al intentar acceder directamente al enlace del producto, la web devolvía un mensaje de error explícito indicando que el producto ya no estaba disponible.

La frase sobre Burger King que terminó de encender la mecha

El malestar se intensificó todavía más cuando, visiblemente molesto con un usuario de su propio chat, El Xokas aludió directamente a su colaboración comercial con Burger King para presumir de su situación económica: «Efectivamente, he ganado más en una promo en Burger King que tus padres en 20 años trabajando». La frase, interpretada por muchos como un ataque despectivo hacia la clase trabajadora, se viralizó rápidamente y disparó las peticiones de boicot contra la cadena de hamburgueserías por mantener su patrocinio al streamer.

Un precedente reciente: el gesto con la camiseta de Argentina

Esta no es la primera polémica que protagoniza El Xokas en las últimas semanas. A principios de julio, durante una retransmisión en la que cuestionaba el desempeño de la selección argentina en el Mundial 2026 e insinuaba que el combinado albiceleste estaba siendo favorecido en el torneo, el streamer tomó una camiseta de Argentina y se la pasó por los genitales a modo de «broma». El gesto fue interpretado por miles de aficionados como una falta de respeto hacia el país y sus símbolos deportivos, generando duras críticas de periodistas y otros creadores de contenido, entre ellos el periodista argentino Gastón Edul. Tras varios días de rechazo, El Xokas terminó pidiendo disculpas públicamente, reconociendo que la bandera y la selección son dos de los pocos elementos capaces de unir a un país tan dividido como Argentina.

Sin respuesta oficial de El Xokas

En el momento de publicar este artículo, El Xokas no se ha pronunciado públicamente sobre la retirada de su menú de la carta de Burger King. No es la primera vez que el streamer, uno de los más seguidos de España y del mundo en Twitch, se ve envuelto en una polémica de este tipo tras comentarios realizados en directo. Este es el enésimo caso en el que una gran marca confía en un influencer y descubre que la acción se le vuelve en contra por la poca responsabilidad del personaje que ha contratado para la campaña.