Marina Rivers lanza un preocupante mensaje: «Me encontraron un bulto en el pecho»

La creadora de contenido Marina Rivers ha querido sincerarse con sus seguidores sobre un asunto muy personal y delicado relacionado con su salud. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la popular influencer ha revelado que hace aproximadamente un año los médicos le detectaron un bulto en el pecho izquierdo, y ha explicado en qué punto se encuentra ahora todo el proceso. Un testimonio con el que, sobre todo, busca concienciar a otras personas y dar un aviso a los millones de mujeres y chicas jóvenes que la siguen, para que no se olviden de autoexplorarse y acudir al médico su encuentran algo extraño en su pecho.

Según relató la propia Marina, las primeras pruebas apuntaron a que se trataba de un tumor benigno. Sin embargo, con el paso del tiempo el bulto ha ido aumentando de tamaño: si al principio medía unos tres centímetros, en una revisión posterior había crecido hasta los cinco. Ese cambio ha sido el que ha motivado la realización de nuevas pruebas. Ante esta evolución, los especialistas han decidido practicarle una biopsia para confirmar el diagnóstico definitivo. La influencer, que espera conocer el resultado en unas dos semanas, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: por la información que le han trasladado los médicos, «todo apunta» a que seguirá tratándose de un tumor benigno.

«Me arrepiento de haberlo dejado pasar»

Durante su testimonio, la ex concursante de MasterChef Celebrity reconoció con honestidad un error que ahora lamenta: retrasar las revisiones médicas tras aquel primer diagnóstico. «Me arrepiento un poco de haberlo dejado pasar porque sabía que era importante», confesó la creadora de contenido, consciente de que no conviene posponer este tipo de controles.

De cara al futuro, explicó que será junto a su equipo médico cuál es el siguiente paso una vez conozca el resultado de la biopsia. Aunque todavía no hay nada decidido, cree que lo más probable es que finalmente tengan que extirparle el tumor, precisamente por el aumento de tamaño que ha experimentado en el último año. La buena noticia es que la biopsia se desarrolló sin complicaciones y que, más allá de algunas molestias en los días posteriores, ya se encuentra recuperada dos días después de la misma.

Un mensaje para fomentar la prevención

Lejos de guardarse para sí un momento tan íntimo, la influencer explicó que ha decidido hacer pública su experiencia porque cree que puede ayudar a otras personas que estén atravesando una situación parecida o que, como le ocurrió a ella, hayan ido aplazando una revisión.

Por eso, en el vídeo anima a sus seguidores a no descuidar su salud y a prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo, insistiendo especialmente en la importancia de las autoexploraciones mamarias, incluso entre las personas más jóvenes. «Creo que es superimportante que nos exploremos, que vayamos al médico y que no posterguemos nuestra salud», subrayó.

Aunque reconoce que la espera hasta conocer el diagnóstico definitivo genera cierta incertidumbre, Marina Rivers insiste en que afronta este proceso con optimismo y confía en que compartir su historia sirva para que otras personas acudan al médico ante cualquier señal y no dejen pasar las revisiones recomendadas.

Desde Happy FM nos sumamos al mensaje de Marina y recomendamos a nuestras lectoras que no duden en acudir a un médico ante cualquier bulto o marca sospechosa que pueda aparecer en el cuerpo. En estos casos la prevención en lo más importante, por eso no hay que dejarlo pasar.