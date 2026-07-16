La reflexión de Marilyn Monroe sobre la imperfección que sigue inspirando décadas después: «La imperfección es belleza, la locura es genialidad»

Marilyn Monroe no sólo fue uno de los mayores iconos del cine del siglo XX, sino también una figura cuya vida y pensamientos siguen despertando interés más de sesenta años después de su muerte. Entre las frases más conocidas de la actriz destaca una especialmente inspiradora. «La imperfección es belleza, la locura es genialidad y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido». Este mensaje se ha convertido en un símbolo de la defensa de la autenticidad y de la aceptación de las imperfecciones como parte de la identidad de cada persona.

La importancia de la imperfección

La actriz habló en diversas entrevistas de la importancia de aceptarse a uno mismo y de no vivir exclusivamente para satisfacer las expectativas de los demás, una actitud que marcó su vida tanto dentro como fuera de los estudios de Hollywood.

El significado de esta frase de Marilyn Monroe encuentra respaldo en la psicología actual. Los expertos explican que la búsqueda constante de la perfección puede generar ansiedad, frustración y una disminución de la autoestima. El perfeccionismo extremo suele asociarse con un mayor riesgo de estrés, agotamiento emocional e insatisfacción personal.

Por el contrario, aceptar que cometer errores forma parte del crecimiento favorece una mayor resiliencia y un bienestar psicológico. La psicóloga Brené Brown, reconocida por sus investigaciones sobre la vulnerabilidad y la autenticidad, sostiene que asumir nuestras imperfecciones permite construir relaciones más sanas y desarrollar una autoestima menos dependiente de la aprobación externa.

Una cita que sigue vigente

En una sociedad donde las redes sociales muestran versiones idealizadas de la vida y de la imagen personal, la idea de que la imperfección también puede ser bella cobra un significado especial. Cada vez más especialistas recuerdan que intentar responder a estándares inalcanzables de éxito o belleza puede afectar negativamente a la salud mental.

Aceptar las propias imperfecciones, vivir con naturalidad y no temer hacer el ridículo son actitudes que, según coinciden psicólogos y expertos en bienestar, contribuyen a una vida más libre, más saludable y, sobre todo, mucho más auténtica.