Lista definitiva de los cinco finalistas de ‘Tu cara me suena 13’

Este viernes 10 de julio se ha emitido la segunda semifinal de la última edición de Tu cara me suena. La semana pasada J Kabello fue elegido para llegar a la gran final que se emitirá la semana que viene. En esta ocasión, Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado han luchado por ser elegidos finalistas de uno de los programas más exitosos de Antena 3.

Las actuaciones de la gala

En esta decimotercera entrega del programa, María Parrado ha interpretado a Pastora Soler, Sole Giménez se ha enfrentado al reto de imitar a P!nk, mientras Martín Savi se ha puesto en la piel de un mítico artista internacional, Camilo Sesto. Por otro lado, Aníbal Gómez ha tenido la tarea de convertirse en la banda de rock Radiohead y Leonor Lavado ha hecho lo propio con la cantante y asesora de La Voz Kids en Antena 3, Melody. Jesulín de Ubrique ha tenido el reto de imitar a Manolo Tena esta gala, y Paula Koops se pondrá en la piel de Mecano, contando con la ayuda de Ana Torroja gracias a la casilla Training Vip. Además, Cristina Castaño se ha transformado en Paloma San Basilio, y J Kbello ha emocionado imitando a Slimane.

Además, el cantante y compositor, Sergio Rivero, ha sido el invitado especial en esta decimotercera gala, imitando a Harry Styles.

Ganadora de la decimotercera gala

La ganadora de la decimotercera gala de Tu cara me suena 13 y ganadora de 300 euros para donar a una ONG fue María Parrado quien había interpretado a Pastora Soler.

Finalistas de ‘Tu cara me suena 13’

Además de J Kabello , el resto de nominados de la decimotercera edición de Tu cara me suena han sido: María Parrado (que interpretará a Mariah Carey en la final), Cristina Castaño (será Meryl Streep en Mamma Mía), Martín Savi (luchará por el premio interpretando a Farinelli) y Paula Koops (hará de Liza Minnelli en Cabaret).