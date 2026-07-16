Los chefs expertos coinciden: para que la tortilla de patatas quede cremosa «hay que batir los huevos con una cuchara»
Toma nota de cómo se hace esta tortilla de patatas
Parece una simple ensalada, pero es un manjar que sólo conocen en Jaén y Ciudad Real y es el plato perfecto para combatir el calor sin engordar
PortAventura sortea hasta 25.000 entradas entre los acertantes de la selección ganadora del Mundial
La AEMET y los expertos coinciden: se insta a cerrar ventanas y persianas por un fenómeno que va a durar toda la semana
Hay que batir los huevos con una cuchara de tal forma que conseguiremos una tortilla de patatas cremosas de lo más especial. Esta receta tradicional que puede acabar siendo la que mejor se adaptará en estos días en los que cada uno de los elementos serán claves. Un buen básico que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que podría pasar en breve.
Los expertos no dudan en lanzar una importante advertencia que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Esta receta que puede acabar siendo la que mejor nos dará un extra de buenas sensaciones y que quizás podrá redescubrirnos un buen aliado de la comida casera y de las tapas más auténtica. Lo que necesitamos es hora de tener este tipo de procesos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de conocer en primera persona un truco de profesionales cocineros que, sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar en breve. Batir los huevos con una cuchara es esencial para conseguir una textura cremosa.
Coinciden los chefs expertos
Sin duda alguna, todos los chefs expertos coinciden con una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que vamos a dedicar un poco más de tiempo a conseguir esta tortilla ideal para todo tipo de detalles que pueden ser esenciales.
Una tortilla se empieza a crear desde la base, con un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás acabará llegando a toda velocidad. Es hora de tener entre manos este truco esencial que puede convertirse en la mejor opción posible para estos días.
Es hora de saber qué es lo que hacen estos especialistas que consiguen un cambio de tendencia a nuestro día a día. De tal manera que conseguiremos un plus de buenas sensaciones. Una novedad que puede convertirse en la mejor opción posible de unos días en los que realmente puede ser esencial.
Una buena tortilla de patatas puede acabar convirtiéndose en un básico de toda cocina, de tal manera que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio que parece simple, pero cambia por completo la manera de crear una buena tortilla de patatas.
Para que la tortilla de patatas quede cremosa «hay que batir los huevos con una cuchara
Batir los huevos con una cuchara puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia en estos días en los que realmente cada paso puede ser esencial. Es momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada proceso puede ser esencial.
Batir los huevos con una cuchara puede acabar siendo lo que nos dará ese plus de buenas sensaciones que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Este cambio de tendencia a la hora de saber qué es lo que nos espera en estos días en los que cada gesto cuenta. Te proponemos una buena receta para crear la tortilla de patatas perfecta:
Ingredientes:
- 4 patatas medianas
- 1 cebolla grande
- 6 huevos
- 150 gramos de queso de cabra
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
Modo de preparación:
- Comienza pelando y cortando las patatas en rodajas finas. Puedes hacerlo a mano o utilizando una mandolina para asegurarte de que todas las rodajas tengan el mismo grosor. después, pela y corta la cebolla en trozos pequeños.
- En una sartén grande, añade suficiente aceite de oliva para cubrir las patatas y la cebolla. Calienta el aceite a fuego medio y añade las patatas y la cebolla. Cocina a fuego lento hasta que las patatas estén tiernas, removiendo de vez en cuando para evitar que se peguen. Este paso puede llevar unos 20 minutos.
- Mientras las patatas se cocinan, bate los huevos en un bol grande. Añade sal y pimienta al gusto y mezcla bien. Reserva.
- Una vez que las patatas estén tiernas, retíralas del fuego y escúrrelas para eliminar el exceso de aceite. Añádelas al bol con los huevos batidos y mezcla bien para que todas las patatas estén cubiertas con huevo.
- En la misma sartén donde cocinaste las patatas, añade un poco más de aceite si es necesario y caliéntalo a fuego medio. Vierte la mezcla de patatas y huevos en la sartén y extiéndela de manera uniforme. Cocina a fuego lento durante unos minutos, hasta que la tortilla esté cuajada, por un lado.
- Llega el momento de añadir el queso de cabra. Desmenuza el queso y esparce los trozos por encima de la tortilla. Con la ayuda de una espátula, voltea la tortilla para que se cocine por el otro lado. Si no te sientes seguro, puedes utilizar un plato para dar la vuelta a la tortilla.
- Cocina la tortilla por el otro lado durante unos minutos, hasta que esté completamente cuajada y el queso de cabra se haya derretido ligeramente. Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.