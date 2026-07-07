Vicente Calduch, farmacéutico: «Dedicar un minuto a pronunciar vocales de forma exagerada ayuda a activar la musculatura»

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Los labios son una de las zonas más delicadas del rostro y, aunque muchas personas centran sus cuidados en la piel facial, a menudo olvidan prestarles la atención que necesitan. Con la llegada del buen tiempo, el aumento de la radiación solar, el viento y los cambios de temperatura pueden favorecer la deshidratación, la aparición de grietas y la pérdida de suavidad. Mantener unos labios saludables no depende únicamente de aplicar un bálsamo de vez en cuando, sino de adoptar una rutina específica basada en la hidratación, la protección y pequeños gestos diarios que ayudan a preservar su buen estado durante todo el año. Vicente Calduch, farmacéutico, tiene los trucos para cuidarlos con simples gestos.

Según explica a Woman, los labios presentan unas características que los hacen especialmente vulnerables. «A diferencia del resto de la piel, carecen de glándulas sebáceas y de un manto hidrolipídico eficaz, por lo que pierden agua con mayor facilidad y sufren más las agresiones externas», menciona el experto. Además, durante la primavera y el verano se enfrentan a un enemigo silencioso: la radiación ultravioleta, capaz de acelerar el envejecimiento de la zona y afectar a su volumen y definición. Por ello, los expertos recomiendan combinar hábitos preventivos con productos adecuados para mantener la barrera cutánea en las mejores condiciones posibles.

Los trucos de Vicente Calduch para cuidarlos con simples gestos

El primer consejo de Vicente Calduch consiste en apostar por una hidratación inteligente. No basta con reaplicar cualquier bálsamo varias veces al día, sino que conviene escoger fórmulas que aporten nutrición sin resultar excesivamente pesadas.

«El objetivo es mantener la humedad natural de los labios y protegerlos frente al viento o la exposición solar, evitando que aparezca la sensación de tirantez», comenta el farmacéutico.

Desde el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) también insisten en que la hidratación debe mantenerse tanto por dentro como por fuera. Beber suficiente agua favorece el equilibrio del organismo y ayuda a que la piel, incluidos los labios, conserve una mejor elasticidad.

Protección solar en los labios

La protección frente al sol es otro aspecto esencial. Luisa Bertomeu, vocal de Dermofarmacia del MICOF, recuerda que la piel de los labios es mucho más fina que la del resto del rostro, por lo que recomienda utilizar un protector labial específico con un factor de protección solar de 30 o superior.

Además, aconseja aplicarlo todos los días antes de salir de casa, renovarlo cada dos horas durante la exposición solar y repetir la aplicación después del baño o cuando se practique deporte. Aunque el producto sea resistente al agua, estas reaplicaciones resultan fundamentales para conservar su eficacia.

Exfoliación y ejercicios para cuidar los labios

Después del invierno es habitual que los labios acumulen pequeñas pieles y presenten una textura irregular. Vicente Calduch recomienda realizar una exfoliación suave una vez por semana utilizando una muselina húmeda o un exfoliante específico. Después de este paso, es importante aplicar un bálsamo reparador que ayude a restaurar la barrera protectora.

Ejercicios faciales

También propone incorporar pequeños ejercicios faciales a la rutina diaria. Pronunciar de forma exagerada las vocales «O» y «U» o mantener una ligera presión con los labios cerrados durante unos segundos puede contribuir a activar la musculatura perioral, mejorar la circulación y favorecer una apariencia más firme con el paso del tiempo.

Otro gesto beneficioso consiste en realizar un masaje suave con las yemas de los dedos desde el centro hacia las comisuras durante unos segundos. Esta sencilla práctica estimula la microcirculación y mejora el aspecto natural de los labios.

¿Qué hábitos conviene evitar según Vicente Calduch?

Uno de los errores más frecuentes consiste en humedecer los labios con la lengua cuando se perciben secos. Según los expertos, este gesto acelera la evaporación de la humedad y empeora la sequedad.

Tampoco es recomendable morder los labios ni arrancar las pequeñas pielecillas, ya que estas acciones pueden provocar irritaciones y dificultar la recuperación de la piel.

Reparación durante la noche

La noche representa el momento ideal para favorecer la regeneración cutánea. Vicente Calduch aconseja aplicar una capa generosa de un bálsamo nutritivo antes de acostarse para que los ingredientes reparadores actúen durante varias horas.

Por su parte, Luisa Bertomeu señala que los productos con manteca de cacao, manteca de karité, dexpantenol y vitamina E ayudan a nutrir, reparar y reforzar la barrera cutánea tras la exposición solar. Gracias a estos cuidados constantes, es posible mantener unos labios suaves, protegidos y saludables durante todo el año.