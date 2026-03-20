Estrés crónico: ¿por qué es tan importante la meditación y la respiración?

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En este nuevo vídeo, la doctora María Velasco, psiquiatra y psicoterapeuta nos hablará sobre el estrés crónico y ¿por qué es tan importante la meditación y la respiración? En psicología, el estrés crónico es la reacción sostenida del organismo ante demandas continuas o percibidas como amenazantes, que puede alterar la cognición, la emoción y el comportamiento. Técnicas como la meditación y la respiración consciente se utilizan para regular la respuesta al estrés y fomentar la resiliencia emocional.

La doctora Velasco ha señalado que, a menudo, «sólo pensamos en la salud mental cuando la hemos perdido o estamos atravesando un momento de sufrimiento». Esta especialista y divulgadora médica ha explicado que su principal motivación es entender al ser humano: «Analizo las elecciones, conductas, miedos, emociones, contradicciones… todo aquello que nos impulsa en la vida y puede hacernos sentir bien o enfermar. Como persona, siempre he sentido que mi motor es ayudar a quienes sufren o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad». Hoy nos acompañará para abordar un tema crítico de salud mental.