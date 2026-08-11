¿Por qué de pequeño no necesitabas ortodoncia y ahora sí?: estos son los motivos

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Durante años, la ortodoncia se ha asociado casi exclusivamente a niños y adolescentes. Sin embargo, existe una situación cada vez más frecuente en las consultas odontológicas: adultos que nunca necesitaron brackets en su infancia y que, décadas después, descubren que algunos dientes han comenzado a apiñarse, han aparecido pequeños espacios entre los mismos o sienten que su mordida ya no encaja igual que antes. Lejos de tratarse de un hecho excepcional, es una consecuencia de los cambios naturales que experimenta la boca con el paso del tiempo y de distintos factores que pueden modificar progresivamente la posición de los dientes.

«La posición de los dientes sigue cambiando al finalizar el crecimiento. La dentición evoluciona a lo largo de toda la vida y determinados cambios pueden hacer necesario un tratamiento de ortodoncia en la edad adulta», explica la Dra. Silvia Canals, Coordinadora de Ortodoncia de Vitaldent.

Estos pequeños movimientos, generalmente lentos e imperceptibles, pueden verse favorecidos por factores como el desgaste progresivo de la dentición, la pérdida de uno o varios dientes sin reemplazar o la enfermedad periodontal, que puede provocar movilidad dental y alterar la posición de los dientes. Asimismo, aunque durante años se atribuyó a las muelas del juicio la responsabilidad del apiñamiento dental, la evidencia científica actual indica que no suelen ser la causa principal de estos cambios. No obstante, cuando existe muy poco espacio en la arcada, su erupción puede contribuir a agravar una situación previa, pero no son considerados la causa principal.

«No se trata únicamente de un problema estético. Cuando la mordida cambia, también puede verse afectada la función masticatoria, favorecerse el desgaste de los dientes o dificultarse la higiene oral, por lo que es importante realizar una valoración «, continúa la Dra. Canals.

Ante este tipo de alteraciones, los especialistas inciden en que una evaluación temprana permite determinar el origen del problema y establecer el tratamiento más adecuado para cada paciente.

La ortodoncia en adultos, cada vez más habitual

Desde Vitaldent, marca de DONTE GROUP, recuerdan que la demanda de tratamientos de ortodoncia en adultos ha aumentado en los últimos años. Más allá de la mejora estética, cada vez son más los pacientes que recurren a este tipo de tratamientos para corregir alteraciones funcionales, facilitar otros procedimientos odontológicos o prevenir complicaciones futuras. La incorporación de opciones más discretas, como los alineadores transparentes, también ha contribuido a normalizar la ortodoncia en esta etapa de la vida.

«La edad no determina si un paciente puede o no someterse a un tratamiento de ortodoncia. Lo realmente importante es realizar un diagnóstico individualizado para identificar la causa del problema y escoger la solución más adecuada. Actuar a tiempo permite preservar la funcionalidad de la boca y evitar complicaciones futuras», concluye la Dra. Silvia Canals.