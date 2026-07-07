La actriz Marilyn Monroe se convirtió en una de las mujeres más deseadas del mundo en las décadas de los 50 y los 60. Pero la actriz era una mujer sensible que había pasado por una infancia terrible y que solo buscaba en los hombres amor y comprensión. Con la frase «El verdadero amante es el hombre que puede emocionarte besándote la frente o sonriéndote a los ojos» intentó explicar que la conexión con una pareja suele estar en los detalles pequeños, no en los regalos o los detalles caros. La protagonista de Los caballeros las prefieren rubias solo vivió 36 años y, aunque se la encasilló en papeles cómicos de rubia explosiva y con pocas luces, logró protagonizar películas como Con faldas y a lo loco, El príncipe y la corista o Bus Stop, entre otras.

La actriz Marilyn Monroe, cuyo verdadero nombre era Norma Jeane Mortenson, nació el 1 de junio de 2026 en Los Ángeles y durante su complicada infancia vivió en 12 hogares de acogida y un orfanato. Una infancia triste en la que se sintió sola en numerosas ocasiones. Norma Jeane se casó a los 16 años con su vecino el mecánico James Dougherty, que también tenía solo 21 años, para evitar entrar de nuevo en un orfanato, pero no funcionó y se separó de él cuatro años después.

Una carrera meteórica en el cine

La vida de Marilyn Monroe cambió para siempre cuando un fotógrafo de la Primera Unidad Cinematográfico animó a la actriz a trabajar como modelo pin-up. Gracias a estos primeros pinitos en esta profesión, logró varios contratos cortos en el mundo del cine con 20th Century Fox y Columbia Pictures.

Su carrera en el cine empezó a despegar cuando firmó un contrato con Fox a finales de 1950. Debido a este contrato logró diversos papeles en comedias de éxito como As Young as You Feel y Me siento rejuvenecer (Monkey Business) y en los dramas Encuentro en la noche (Clash by Night) y Niebla en el alma (Don’t Bother to Knock).

En 1953 Marilyn Monroe ya se había convertido en una estrella gracias a su papel como protagonista en el inquietante thriller Niagara acompañada de Joseph Cotten y las divertidas comedias Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes) y Cómo casarse con un millonario (How to Marry a Millionaire). Otras películas con las que triunfó en esos años fueron La tentación vive arriba (1955), Bus Stop (1956), su primera producción independiente en El príncipe y la corista (1957) y Con faldas y a lo loco (1959).

La actriz participó en 30 películas durante su corta carrera cinematográfica, pero solo obtuvo un Globo de Oro a Mejor Actriz por su interpretación del papel de la explosiva cantante rubia e intérprete de ukelele Sugar Kaneen en la comedia Con faldas y a lo loco. Esta película fue dirigida y producida por Billy Wilder, en ella compartía cartel con los actores Tony Curtis y Jack Lemmon y se convirtió en uno de los éxitos comerciales de la época.

Su complicada vida privada

La infancia de Norma Jeane, como ya hemos explicado, fue terrible y a lo largo de su vida tuvo grandes problemas. Además de con su vecino James Dougherty, Marylin se casó en otras dos ocasiones. La primera con el famoso jugador de béisbol Joe DiMaggio y la segunda con el dramaturgo Arthur Miller que escribió para ella la novela Vidas rebeldes que fue llevada al cine por John Huston. Marylin interpretara en su adaptación cinematográfica John Huston que también llevó por título también Vidas rebeldes (The Misfit) que se estrenó en 1961, el papel de Rosylin y está serie su última película completada.

El 4 de agosto de 1962 su trágica muerte conmovió al mundo entero y desde ese momento se ha especulado sobre lo qué ocurrió ese día y cuáles fueron las verdaderas razones por las que falleció la actriz. Marilyn Monroe había muerto a los 36 años debido a una sobredosis de barbitúricos en su casa de Los Ángeles y fue considerada un probable suicidio pero a partir de ese momento surgieron todo tipo de rumores como el de que había sido asesinada por conocer secretos de estado debido a su relación con el presidente John F. Kennedy.

En 2022 se estrenó en la plataforma de streaming Netflix Blonde, la película biográfica dedicada a la vida de la actriz Marylin Monroe que fue dirigida por Andrew Dominik, producida por Brad Pitt y protagonizada por la actriz Ana de Armas. Una polémica cinta que sorprendió a muchos espectadores que no conocían algunos detalles de la vida de la conocida actriz.

Aunque su vida fue corta y en ocasiones terrible, Marilyn Monroe era una de esas actrices que iluminaba solo con su presencia cualquier película. Si bien para muchos fue considerada una rubia tonta o un ícono sexual, para otros es una de las mejores actrices del pasado siglo.