¿Por qué no está Marc Mendoza en ‘Saber y ganar’? Jordi Hurtado explica toda la verdad

Jordi Hurtado sorprendió este miércoles a los espectadores de Saber y ganar con un anuncio inesperado, antes incluso de presentar a los concursantes del día: la ausencia temporal de Marc Mendoza, el ‘Supermagnífico’ del concurso de La 2. Tras su regreso hace un mes al plató después de ganarse su vuelta al concurso diario en los programas especiales del aniversario, el catalán ha desaparecido sin que hubiese caído en la prueba de eliminación. Te explicamos el motivo y si podrá volver para conseguir su objetivo de convertirse en centenario, momento en el que debería abandonar el concurso, como dicen las normas del programa.

Antes de arrancar la entrega, Hurtado quiso explicar personalmente la situación a la audiencia: «Hoy, antes de presentar a los concursantes, es obligado decirles y anunciarles la ausencia, durante unos días, de nuestro queridísimo ‘Supermagnífico’ de Marc Mendoza». Esta salida ha preocupado a los espectadores, puesto que en las últimas semanas había conseguido llegar a los 50 programas y esperaba romper otro récord.

El presentador precisó después el motivo: «Se tiene que ausentar por razones personales y en esta nueva participación como ‘Supermagnífico’, como campeón del aniversario, por supuesto tiene las puertas abiertas para volver al programa y seguir camino del 100, que ya ha conseguido 80 programas».

Como ya contamos en Happy FM, Marc tiene ciertas facilidades para acudir a las grabaciones, puesto que vive a pocos kilómetros de los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallés, donde se graba Saber y ganar. Aunque no lo han explicado ante las cámaras, podrían ser problemas con los horarios de su trabajo, puesto que los concursantes deben saltarse jornadas e incluso pedir días libres para acudir a los días de grabación, en los que se graban varias entregas por jornada.

Uno de los concursantes más brillantes de la etapa reciente

El concursante catalán, profesor universitario de profesión, es uno de los participantes más populares de la etapa reciente de Saber y ganar. Logró convertirse en ‘Magnífico’ en tan solo 18 programas, y después se coronó como ‘Supermagnífico 2026’ tras ganar los especiales del aniversario del concurso, un hito que le había situado camino de los 100 programas antes de esta pausa forzosa.

No es la primera ocasión en la que Marc Mendoza tiene que frenar su racha en el concurso: cuando alcanzó los 50 programas en su primera etapa como concursante, ya desapareció temporalmente por motivos laborales. Fue precisamente aquella primera ausencia la que llevó al programa a establecer una norma concreta: se permite una única ausencia por concursante, y a partir de la segunda falta, la expulsión es automática, como ya ocurrió en su momento con casos como los de María García o Fernando Medrano.

Marc se libra de tener que cumplir con la norma porque esta participación en la edición diario llega en una nueva etapa dentro de su trayectoria en el concurso. Además, es de suponer que la dirección haya decidido ser permisiva, puesto que es un ‘Supermagnífico’ que ya ha dado muestras en otras etapas de su implicación.

Mientras se resuelve esta pausa temporal, el concurso presentado por Jordi Hurtado continúa su emisión diaria con normalidad, a la espera de comprobar si Marc Mendoza cumple finalmente su objetivo de alcanzar los 100 programas como ‘Supermagnífico’, una marca que muy pocos concursantes han logrado en la historia reciente del formato.