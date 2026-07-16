Adri Navarro, autor de la canción viral de Cucurella, se sincera: «Me tatué su nombre»

No es ningún secreto que Marc Cucurella se está convirtiendo en una de las grandes sensaciones de este Mundial. Algo que también ocurrió en la pasada Eurocopa, convirtiéndose en uno de los laterales más destacados. Pero si hay algo por lo que también llamó la atención, fue por la curiosa canción que interpretaba en cada celebración. «Cucu-Cucurella, se come una paella. Cucu-Cucurella, se bebe una Estrella», se le podía escuchar decir al catalán. A pesar de todo, no son muchas las personas que conocen el verdadero origen de esta canción del ahora jugador del Real Madrid CF. Lo cierto es que las redes sociales fueron las culpables, puesto que hicieron viral la canción que Adri Navarro compuso y compartió en su TikTok, sin tan siquiera imaginar que llegaría a oídos del lateral izquierdo. Recientemente, el creador de contenido ha sido entrevistado en varios programas de Mediaset, como es el caso de Vamos a ver.

En la emisión del pasado miércoles 15 de julio, Patricia Pardo tuvo la oportunidad de hablar con Adri Navarro. «Estoy muy contento con la victoria de ayer. Yo confiaba plenamente en la Selección Española y vamos a ganar la segunda estrella», aseguró el tiktoker. Lejos de que todo quede ahí, reconoció que, a pesar del enorme éxito que cosechó —y sigue cosechando— esta canción, todavía no ha tenido oportunidad de conocer a Marc Cucurella. «De momento, no le conozco. Hablé con Claudia, su esposa, porque me tatué el nombre de Cucurella. Ella me escribió cuando vio el tatuaje y me dijo que se lo iba a enseñar a él, así que supongo que él está al tanto», comenzó diciendo el joven. Y añadió: «Cuando jugamos la Eurocopa, prometí que si ganábamos, me lo tatuaba y, como ganamos, lo hice», aseguró en la entrevista.

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que vemos a Adri Navarro en un programa de Mediaset. Un claro ejemplo lo encontramos en su paso por Got Talent, pero también en su participación en First Dates para encontrar a su media naranja. Él mismo explicó a Carlos Sobera por qué se hizo viral en redes sociales: «Tengo parecido a un jugador de fútbol del Chelsea, se llama Cucurella, y le hice una canción».

De hecho, en el restaurante más famoso de la televisión, tuvo una cita con un joven que era seguidor suyo en TikTok. A la hora de sincerarse sobre la repentina fama que adquirió por la canción que hizo sobre Marc Cucurella, expresó lo siguiente: «Me piden por la calle que cante Cucurella. Cuando venía aquí, en la estación, en el AVE…».

Lo que es evidente es que todos y cada uno de los seguidores de la Selección Española de Fútbol están esperando con ansias a que este próximo domingo 19 de julio tengamos la oportunidad de ver al lateral izquierdo cantar este sorprendente tema. ¡Eso querrá decir que nos habremos llevado la segunda estrella tras el encuentro contra Argentina!