Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto ha hacer de esta labor un trabajo mucho más sencillo. A lo largo de los años, muchos han sido los participantes que han querido probar suerte en el restaurante del amor, algunos con mejores resultados que otros.

Está temática ha acaparado la atención de los espectadores de Cuatro, noche tras noche. Una serie de vivencias y experiencias que han hecho del formato uno de los más fructíferos de la parrilla televisiva española. De hecho, y como prueba de ello, recientemente, han celebrado el octavo aniversario del programa.

Celebra con nosotros nuestro 8º Aniversario con una espectacular fiesta de graduación 😍❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates15A en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/bmfLYtahd3 — First Dates (@firstdates_tv) April 15, 2024

Con cerca de 1.900 ediciones y más de 9.500 citas, durante estos ocho años el programa ha recibido a más de 19.000 solteros. Un hito al alcance de unos pocos donde, por lo que se sabe, ha propiciado 10 bodas de parejas que se conocieron en el restaurante y la llegada al mundo de 12 bebés. Por su parte, Carlos Sobera no puede estar más feliz.

«First Dates ha sido el programa que más satisfacciones me ha dado, pero no solo por motivos de éxito o audiencia, que también, porque ha tenido un comportamiento brutal, sino porque no hay probablemente nada más reconfortante que echar una mano a personas que buscan algo tan esencial como es el amor, la compañía o acabar con su soledad y ves cómo depositan su confianza en tu equipo o en ti para que les consigas ese sueño», manifiesta según VerTele.

«Cuando se marchan, a todos nos gusta volver a saber de ellos, que nos cuenten cómo les va, si siguen juntos, si han tenido hijos… Es una información que recibimos como un regalo que te da el programa, muy contentos», confiesa respecto a los solteros que participan.

¿Cuánto dinero paga el programa por acudir como soltero?

Debido a la longevidad del programa en la pequeña pantalla y teniendo en cuenta que nos encontramos en plena era de las redes sociales, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que hablen de su experiencia en First Dates.

El último en sumarse a la lista ha sido Adri Navarro, quien ha publicado un video en Tik Tok respondiendo a preguntas sobre el programa. Recordemos que el show de citas a ciegas destaca por mantener su profesionalidad y discreción en todo momento, por lo que este tipo de datos son conocidos gracias a los propios solteros que acuden.

Por su parte, el joven explica que al él le pagaron «60 euros» y, además, los medios de transporte para desplazarse. «Me pagaron el ave desde Málaga hasta Madrid, tanto la ida como la vuelta», afirma. Asimismo, aclara que nada más llegar a la capital española ya cuenta con la ayuda de miembros del programa.

«En la estación de Atocha me recogió un chófer y me llevó hasta el municipio de San Sebastián de los Reyes, que es donde se graba. Luego te vuelve a llevar cuando sale tu tren», indica. Por otro lado, explica qué es lo que ocurre con la comida consumida durante la cena.

«Vale 20 euros, te pidas lo que te pidas. Con esos 60 euros que te dan, tienes que poner 20 euros. Después, cuando sales del restaurante, te devuelven ese dinero que has puesto. Simplemente se utiliza para hacer que pagas», revela.