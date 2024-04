First Dates se encuentra en una de las semanas más especiales del año. Recientemente, el show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera celebró su octavo aniversario en la parrilla televisiva, un hito que no todos los programas pueden tener.

Lejos de darse un respiro, el programa presentó el pasado martes 16 de abril a José, un soltero catalán de 79 años, al que apodan Parra. «Me encanta el sexo. Es una de las cosas que la humanidad no puede perderse», dijo en su presentación. En el pasado fue policía, actor y empresario, pues se aburría rápido de los trabajos. «Chicho Ibáñez Serrador era muy amigo mío. Me gusta recorrer el mundo», afirmó.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates16A en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/uiz8hWP4SM — First Dates (@firstdates_tv) April 16, 2024

Pero, según el propio soltero, es una persona que se cansa muy rápido de las cosas. Pues, no solo se aburría de su trabajo, también lo hacía de las mujeres que llegaban a su vida. «¿Con cuántas has estado?», le preguntó Sobera. «Siempre he dicho que el único que me gana es Julio Iglesias. Se ha acostado con más mujeres que yo», aseguraba. Unas declaraciones con las que dejaba al comunicador sin palabras.

«Me he acostado con unas 600», afirmó sin miramientos. Ahora, su objetivo es encontrar a una mujer más joven que él. Fue entonces cuando llegó Mari, una soltera catalana que se presentó como una persona coqueta, femenina y moderna. El primer encuentro entre la pareja no fue el más acertado, pero eso no les impidió seguir conociéndose.

«No tiene el peinado de escarola, pero está cerca», señalaba José tras conocer a Mari. «Está bien el hombre», comentó ella. Tras ello, la pareja de solteros pasó a la mesa para conocerse mejor. «Yo no he parado, he sido policía, he tenido dos bares musicales, pero no me gustaba el ambiente y lo dejé. También tuve un taxi», le contó el soltero.

Mari quería encontrar a un hombre que se dedicase al baile, pero parece que José no era el indicado para ello. «Antes era muy bailarín, ahora ya no tanto», contaba. «Es un señor muy agradable, educado, pero diferente a mí, es más calmado y yo soy muy activa», admitía ella. Pero, fue durante el transcurso de la velada que el soltero se sinceró con su cita.

José explicó que buscaba a alguien con quien tener una amistad. Pues, a su edad, dudaba que fuese posible volver a sentir la pasión propia del amor juvenil. Ante ello, Mari le informó que ella sí seguía teniendo esas inquietudes que tenía durante sus primeros años. «Parece bastante romántica, es de las personas que lo da todo», comentó el comensal.

En el reservado de First Dates, ambos se conocieron un poco mejor. Un encuentro donde los solteros manifestaron sus ganas de volver a enamorarse. Por ello, en la decisión final, no hubieron dudas. José y Mari decidieron darse una segunda cita e irse del show de Cuatro juntos.