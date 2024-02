‘First Dates’: una soltera asegura que le encanta que «le hagan el cocodrilo» y la reacción de su cita le impacta

Encontrar a tu media naranja no es fácil, y el equipo de First Dates lo sabe muy bien. Por ello, el programa de Cuatro continúa recibiendo a los solteros que se presentan en el restaurante para poder ayudarles a llevar a cabo su cometido. Fue así como los espectadores de la cadena conocieron a Andrea, una soltera que lleva un año sin pareja.

La comensal explicó al equipo del programa que su última relación sentimental duró 10 años, por lo que no había sido fácil continuar desde cero. Aún así, está dispuesta a seguir en busca del hombre de su vida, por lo que no se niega a vivir nuevas experiencias.

La oferta de prime time de @cuatro SUPERA a su competidor un día más 💘 ‘First Dates’ (7,4% y 1.069.000). LO MÁS VISTO DE CUATRO 👮‍♀️’En guardia: mujeres contra el crimen’ (5,3% y 514.000). Suma 1,7M de espectadores únicos pic.twitter.com/nKQtC1sIRN — Mediaset España (@mediasetcom) February 8, 2024

Su cita fue Alejandro, un frigorista con un sentido del humor peculiar. La pareja intentó dejar de lado los nervios de la primera vez y procedió a conocerse un poco mejor en la mea. Fue entonces cuando comenzaron a hablar de sus gustos y preferencias, siendo el ámbito sexual uno de los temas en salir a la palestra.

«A mí me gusta llevar la voz cantante, pero lo que me mandes yo lo hago muy bien», le explicó Andrea. Asimismo, también le hizo saber que le gustaba usar juguetes sexuales y tener fetiches, ya que despertaba la llama de la pasión. Alejandro, por su parte, se definió como un hombre «fogoso».

Lejos de concluir el tema ahí, la soltera le dejó claro una preferencia en particular. «Me gusta que me hagan el cocodrilo», afirmó. Una confesión que dejó al soltero a cuadros, pues no comprendió nada de lo que le quería decir la joven. «El cocodrilo es bajar al pilón, por eso solo se ven los ojos», le hizo saber ella con humor. Un descubrimiento que despertó las risas en Alejandro.

Andrea en First Dates: «Mete lengua por todos los lados. Muerde también. Eso siempre está bien»

Posteriormente, la pareja apostó por trasladarse hasta el reservado para poder hablar tranquilamente. Tras jugar a un juego picante, los solteros acabaron protagonizando un apasionado beso. Pequeños gestos con los que los comensales demostraron que la chispa había surgido fuertemente entre ellos.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron demasiadas sorpresas. Alejandro confesó que le gustaría seguir conociendo a Andrea en una segunda cita, fuera de cámaras. Pues, el soltero no pudo negar que se quedó con muchas ganas de descubrir el significado de «el cocodrilo».

Andrea, por su parte, estuvo de acuerdo con el soltero. La dependienta malagueña admitió sentirse muy interesada en su cita a pesar de que le había parecido un poco tímido. Sin embargo, la pasión desbordada en el reservado avivaron las llamas a querer tener un encuentro más privado con él, ahora, alejados de las cámaras de First Dates.